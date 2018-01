Appello di Saponaro, a nome del sindacato Ugl, per Ciullo sindaco

BRINDISI – Ma i sindacati non dovrebbero astenersi dal dare indicazioni di voto nelle competizioni elettorali? Non è un mistero che nei posti di lavoro si faccia campagna elettorale, e che alcuni candidati trovino sostegno presso questa o quella organizzazione dei lavoratori. Questo è un dato storico, peraltro. Ma l’appello ufficiale al voto sin qui non si era mai visto a Brindisi. A infrangere questa regola è l’Ugl, con un appello a firma del suo segretario Ercole Saponaro.

“Nel susseguirsi di incontri dei partiti e movimenti politici per costruire coalizioni da proporre ai cittadini come possibili nuove prospettive di governo della città, L'Ugl di Brindisi ritiene di esprimere il proprio pensiero e chiede a tutto il centro destra brindisino pieno appoggio alla possibile candidatura a sindaco dell'avvocato Massimo Ciullo”.

“Finalmente una figura di spessore con una storia personale nella destra vera radicata in tanti anni di militanza con i valori comuni ai tanti che hanno vissuto e vivono – aggiunge Saponaro - nella consapevolezza che la difesa dei più deboli, la difesa dello stato sociale, la difesa dei valori della nostra cultura sono elementi indispensabili per costruire un percorso di riscatto sociale e di riscoperta della legalità e trasparenza”.

L’Ugl continua sempre più a farsi partito, per bocca di Ercole Saponaro, anche nella parte conclusiva: “All' avvocato Massimo Ciullo il nostro appoggio incondizionato, sicuri che le sue esperienze politiche e amministrative siano un opportunità per la città, sta ora al centro destra brindisino mettere da parte personalismi e porre le condizioni di unità e condivisione intorno alla possibile candidatura a sindaco dell'avvocato Massimo Ciullo, dando ai cittadini un segnale forte di cambiamento, di competenza e legalità”.