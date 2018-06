Darti definitivi a Oria: al ballottaggio Maria Lucia Carone e Pino Carbone

ORIA - Pino Carbone, con il 46,29 per cento (4.295 voti), e Maria Lucia Carone, con il 45,87 per cento (4.256) saranno i due contendenti di un incerto turno di ballottaggio, il prossimo 24 giugno, per aggiudicarsi la guida del Comune di Oria. Il novero dei candidati è completato da Daniela Capone del Movimento 5 stelle, che ha conquistato il 7,82 per cento (725 voti).

Le liste

Candidato sindaco Pino Carbone: lista Ferretti, 11,93 per cento (1.081); Democratici per Oria, 9,04 (819); La Città di tutti, 8,61 (780); Forza Italia, 8,18 (741); lista civica Carbone sindaco, 4,84 (439).

Candidato sindaco Maria Lucia Carone: Cambiamo Storia, 10,83 per cento (981); Legalità e sviluppo per Oria, 10,09 (914); Insieme per Oria, 9,81 (889); Oria E’, 7,55 (684); Udc, 4,85 (440).

Candidato sindaco Daniela Capone: Movimento 5 stelle, 7,82 (726).