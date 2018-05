Di Noi: "Comune parte civile contro i responsabili di vili aggressioni"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota del candidato sindaco di Brindisi, Ferruccio Di Noi, per la lista Impegno sociale, sulla necessità che il Comune si costiuisca parte civile nei processi che dovessero scaturire dalle inchieste sull'attentato che ha distrutto la tabaccheria in centro e sulla sparatoria avvenuta sabato scorso, sempre in centro.

Le ultime gravi vicende di cronaca che hanno destabilizzato l’opinione pubblica con particolare riferimento agli episodi dell’ordigno collocato in piazza Vittoria dinanzi alla tabaccheria e alla successiva esplosione in pieno centro urbano di colpi di pistola tra i passanti, Impegno Sociale ed il sottoscritto candidato propongono a tutti i candidati sindaci la sottoscrizione di un patto affinché l’Amministrazione Comunale si costituisca parte civile nei procedimenti penali contro i responsabili di simili vili aggressioni per assicurare loro una condanna esemplare ed il ristoro dei danni.

Le somme così conseguite andranno destinate ad un fondo istituendo dal Comune finalizzato a sostenere le vittime degli attentati, rapine ed altre azioni delittuose accedendo ad un contributo economico unitamente ad altre forme di sostegno quali a titolo esemplificativo la esenzione dal pagamento della Tari per due anni, nonché la difesa in ogni grado di giudizio da parte dell’Ufficio Legale del Comune.

Nell’istituendo fondo dovrebbero confluire annualmente almeno 30mila euro per assicurare l’operatività della predetta tutela che dovrebbe altresì essere attuata per contrastare tutti quei reati forieri di grave discredito della ottimale visibilità ed immagine della città come la violenza sulle donne, le truffe ai danni di anziani e turisti e così via.

