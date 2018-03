Elezioni amministrative: ufficializzata la coalizione del "polo moderato"

BRINDISI - Si è delineata la coalizione dei moderati in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno a Brindisi. Dello schieramento fanno parte le seguenti forze politiche: Alternativa Popolare, Brindisi in Alto, Coerenti per Brindisi,Impegno Sociale, Noi con l'Italia,Udc. I rappresentanti di partiti, liste e movimenti “sono tornati a riunirsi ieri (8 marzo) – si legge in una nota - dopo l’inevitabile pausa dovuta alle elezioni politiche”

“Nel corso della riunione – si legge ancora nel comunicato - svoltasi presso la sede di Ap in Corso Garibaldi, è stata ufficializzata la coalizione che parteciperà alle prossime amministrative. Una coalizione compatta e coesa e che – si è detto nel corso dell’incontro – è aperta a tutti quei partiti, forze e movimenti che si riconoscono nel percorso già intrapreso e che si sentono di condividere il progetto in essere”.

“Si è deciso, peraltro, che la stessa coalizione – conclude il comunicato - sarà presentata alla cittadinanza nei prossimi giorni, mentre, nel frattempo, si continua a lavorare per la definizione delle linee programmatiche”.