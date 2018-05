Ciullo: "Nomine da condividere con gli ordini professionali"

Il Pri presenta la lista di Brindisi

Giovedì 24 maggio, alle 18, nella sala conferenze dell'Hotel Orientale, presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale del Partito Repubblicano Italiano. Interverranno il candidato sindaco Roberto Cavalera ed il segretario nazionale del partito Corrado De Rinaldis Saponaro.

Ciullo: “Nomine, concertazione con gli ordini professionali”

Comunicato stampa candidato sindaco Massimo Ciullo: "In merito al concorso del Comune di Brindisi per la nomina di due dirigenti dell'area tecnica ritengo di condividere la posizione assunta dall'Ordine degli Architetti che, in sostanza, chiede di riaprire i termini del bando affinché sia garantita una più ampia partecipazione rispetto ai discutibili criteri di accesso stabiliti dal Commissario”.

“Il rischio ricorsi è alto. Pertanto in caso di mia affermazione elettorale, valutato dettagliatamente il contenuto degli eventuali ricorsi e approfondita la posizione dell'Ordine degli Architetti mediante un confronto pubblico in apposita seduta di consiglio comunale, dichiaro sin da ora che non sposerò supinamente gli esiti dell'attuale concorso, valutando piuttosto di ricorrere all'autotutela”.

“È giunto il momento di una sana politica di concertazione tra pubblica amministrazione e ordini professionali che non possono essere ignorati nell'assunzione delle scelte del Comune, soprattutto quando il loro contributo è di carattere generale, imparziale e trasparente".

Di Noi: “Un fondo per le vittime di atti criminosi”

“Le ultime gravi vicende di cronaca che hanno destabilizzato l’opinione pubblica con particolare riferimento agli episodi dell’ordigno collocato in piazza Vittoria dinanzi alla tabaccheria ed alla successiva esplosione in pieno centro urbano di colpi di pistola tra i passanti. Impegno Sociale ed il sottoscritto candidato propongono a tutti i candidati sindaci la sottoscrizione di un patto affinché l’amministrazione comunale si costituisca parte civile nei procedimenti penali contro i responsabili di simili vili aggressioni per assicurare loro una condanna esemplare ed il ristoro dei danni”, dice Ferruccio Di Noi che corre per Impegno Sociale.

“Le somme così conseguite andranno destinate – spiega Di Noi - ad un fondo istituendo dal Comune finalizzato a sostenere le vittime degli attentati, rapine ed altre azioni delittuose accedendo ad un contributo economico unitamente ad altre forme di sostegno quali a titolo esemplificativo la esenzione dal pagamento della Tari per due anni, nonché la difesa in ogni grado di giudizio da parte dell’Ufficio Legale del Comune”.

“Nell’istituendo fondo dovrebbero confluire annualmente almeno 30.000,00 euro, per assicurare l’operatività della predetta tutela che dovrebbe altresì essere attuata per contrastare tutti quei reati forieri di grave discredito della ottimale visibilità ed immagine della città come la violenza sulle donne, le truffe ai danni di anziani e turisti e così via”.