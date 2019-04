Elezioni comunali Ostuni: 14 liste per quattro candidati sindaco

OSTUNI – Ecco le liste depositate per le elezioni comunali a Ostuni: sono 14. Sei le liste a sostegno del candidato sindaco Domenico Tanzarella, due a sostegno del candidato Angelo Pomes; una, come sempre, per il Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato Domenico Pecere; infine cinque liste sosterranno il candidato Guglielmo Cavallo.

CANDIDATO SINDACO DOMENICO TANZARELLA

Lista Tanzarella per Ostuni a sostegno del candidato sindaco Domenico Tanzarella: Cosima Damiana Baccaro, Francesco Maria Bovenzi, Alessandro Calabrese, Giuseppe Carlucci, Riccardo Carriero, Marilena Cavallo, Cesidia Chiacchia, Gianvito D’Aversa, Salvatore De Pasquale, Angelo Epifani, Donato Francioso, Pietro Fumarola, Carmen Lofino, Angela Matarrese, Angela Maria Melpignano, Angelo Bartolo Pacifico, Angela Palmieri, Andrea Pinto, Giovanna Maria Santoro, Valentina Semeraro, Pietro Spennati, Antonio Tarì, Errico Turi, Maria Isa Zigrillo.

Lista Scelta Sociale a sostegno del candidato sindaco Domenico Tanzarella: Antonio Minna (detto Tonino), Grazia Andriola, Simona Colucci, Alessia Crescenzio, Mariagrazia Farina, Emilia Francioso, Pamela Mezzopane, Maria Morelli, Brigida Nisi, Simona Paulillo, Francesca Pezzolla, Rita Schettini, Giuseppe Aportone, Angelo Guglielmi, Francesco Paolo Maldarella, Pietro Polignino, Emilio Rossano, Claudio Santoro, Domenico Saponaro, Angelo Semeraro, Giuseppe Sgura, Simone Tanzarella, Andrea Zizzi e Annalisa Zizza.

Lista Avanti Ostuni a sostegno del candidato sindaco Domenico Tanzarella: Valeria Buongiorno, Mina Carella, Ester Caroli, Andrea Ciraci, Francesco Comes, Viviana Errico, Rocco Furone, Laura Greco, Antonella Marzio, Romualdo Melpignano, Vincenzo Molendino, Raffaele Palmisano, Marilisa Pecere, Caterina Petraroli detta Catia, Valeria Prete, Maria Concetta Proto, Piercarmine Roma detto Piero, Nicola Luigi Maria Santoro, Teodoro Sorada, Pier Luigi Sozzi, Mariantonietta Specchia, Giuseppe Tagliente, Giuseppe Tanzarella e Fiorella Turco.

Lista Ostuni che lavora, a sostegno del candidato sindaco Domenico Tanzarella: Raffaele Calabrese, Mimma Cavallo, Nicola Colucci, Stefania Dalia, Gennaro Di Bari, Angelo Raffaele Flore, Maria Antonietta Giambelluca, Marta Giovine, Gianfranco Greco, Mariana Legrottaglie, Angelo Macchitella, Luca Oronzo Francesco Marzio, Francesco Milone, Vincenzo Palmisano, Anna Pannofino, Giovanni Parisi, Domenico Pascale, Angelita Punzi, Alessandro Putignano, Rosa Santoro, Eugenia Saponaro Andriola, Bruno Semeraro, Laura Specchia e Antonio Zurlo.

Lista Ostuni Popolare a sostegno del candidato sindaco Domenico Tanzarella: Sante Antelmi, Andrea Buongiorno, Domenico Calamo, Vincenzo Capriglia, Matteo Cavallo, Roberta Clarizia, Vito Epifani, Renato Flore, Patrizia Gentile, Loriana Greco, Agostino Iaia detto Augusto, Massimo Lucarelli, Anna Maria Martucci, Antonio Metrangolo, Angela Milone, Loriana Moro, Giorgia Pignatelli, Fabrizio Putignano, Maria Rubino, Massimo Saponaro detto Max, Antonella Turco e Adriano Zaccaria.

Lista Uniti per Ostuni a sostegno del candidato sindaco Domenico Tanzarella: Rocco Colucci, Maria Convertini, Giovanni Fedele, Giuseppe Francioso detto Mingosis, Vito Errico, Carmela Frumento, Angela Valentina Macchitella, Silvana Mastrovito, Antonio Molentino, Alessandro Nardelli, Concetta Sabatelli, Italo Aldo Pignatelli, Leonardo Monopoli, Giovanni Zigrino, Michele Giosuè Sasso, Saverio Clarizio, Vita Di Carolo, Anna Parisi, Margherita Borsellino, Maria Vittoria D’Agnano, Concetta Mola, Aldo Trizzi, Maria Mele e Maria Domenica Tagliente.

CANDIDATO SINDACO ANGELO POMES

Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Angelo Pomes: Fabio Giorgino, Francesco Andriola, Luigi Bagnulo, Marilù Barella, Silvia Biancofiore, Angelo Brescia, Agostino Buongiorno, Antonio Carparelli, Maristella Cisaria, Fedele Cosimo Cofano , Giuseppe Colucci, Sonia Colomba D’Amico, Isabella D’Attoma, Marilisa D’Errico, Eugenio Greco, Vitantonio Lacarbonara, Marika Maggiore, Francesco Moro, Giuseppe Rodio, Giacomo Scatolino, Davide Scorsone, Domenica Sgura, Isabella Vincenti, Alessia Zaccaria.

Lista Ostuni è Viva a sostegno del candidato sindaco Angelo Pomes: Francesco Natola, Gino Albanese, Alessandro Rocco Ancora, Giovanna Baccaro, Alessia Buongiorno, Rocco Caliandro, Antonella Cavallo, Cosmiana Cavallo, Simona D’Ernesto, Giuseppe Gatti, Marco Laera, Petronilla Losavio, Vincenzo Massaro, Anna Stella Melpignano, Giorgio Nacci, Alessio Pacifico, Patrizia Pecere, Grazia Lorena Pignatelli, Roberta Raimondi, Alma Roma, Ivan Russo, Fabrizio Santoro, Anna Maria Vignola, Antonello Zaccaria.

CANDIDATO SINDACO DOMENICO PECERE

Lista Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Domenico Pecere (nato a Mesagne l’11.09.1980): Pietro Claudio Ancona detto Pierclaudio, Vincenzo Ardia, Cristian Baldassarra, Silvana Camposeo, Alessandro Cavallo, Maria Stella Cirasino, Lucia Cisternino, Domenico D’Errico detto Ciccio, Gloria Leoci, Biagio Lorusso, Andrea Martucci, Maria Annunziata Melpignano detta Marianna, Stefano Montanaro, Fabio Pacifico, Andrea Palma, Maria Teresa Palmieri detta Mary, Valentina Petrarolo, Leonardo Rodano, Giovanni Rotunno, Ilaria Tamborrino, Donato Tanzarella, Oronzo Turchiarulo, Vito Vincenti e Leonardo Zaccaria.

CANDIDATO SINDACO GUGLIELMO CAVALLO

Lista Obiettivo Comune – Cavallo Sindaco a sostegno del candidato Guglielmo Cavallo: Antonio Raffaele Galizia, Caterina Andriola detta Catia, Vito Asciano, Alfredo Barletta, Debora Rita Borzì, Hassan Bounyet, Martino D’Amico, Giovanna Dilauro, Cosimo Fina, Laurita Orofino, Maria Pecere detta Maria, Natale Pecere detto Natale, Maria Pellegrini detta Pia, Paolo Pinna, Leonardo Puppi, Pasquale Rendina, Oronzo Saponaro, Domenico Sasso, Giuseppe Semerano, Francesco Strozza, Francesco Suma , Elena Claudia Trifan, Daniela Antonella Zizzi e Marilena Zurlo.

Lista Forza Italia a sostegno del candidato Guglielmo Cavallo: Giuseppe Bagnulo; Andrea Roma; Paola Caputo, Maristella Cariulo, Marika Corona, Salvatore Di Franco detto Salvo, Francesco Gabriele Erriquez, Pietro Francioso, Pasqua Galleone Pecere, Antonella Laveneziana, Valeria Lisi, Giuseppe Marzio, Annalisa Siena, Pietro Specchia, Daniele Stanisci, Viviana Tolla, Domenico Zurlo, Francesco Proto, Rocca Macchia, Vincenzo Ingellis, Fabio Pierri, Antonio Bilico, Antonio Casulli, Tammaro Papa.

Lista Lega Salvini Puglia a sostegno del candidato Guglielmo Cavallo: Daniele Andriola, Fabrizio Anglani, Martino Bagnardi, Antonia Branio detta Antonella, Ernesto Camassa, Luca Cavallo, De Luca Michele, D’Errico Andrea, Fabrizio Flora, Miriam Morelli, Miriam Moscato, Chiara Muscio, Maria Isabella Notaro detta Marisa, Giuseppe Palma, Margherita Penta, Domenico Romanazzi, Francesco Sasso, Oronzo Valente detto Enzo, Antonio Gaeta, Donatella Valente, Lucrezia D’Aversa, Pietro D’Onghia, Angelo Marinelli e Vito Mazzaro.

Lista Direzione Italia a sostegno del candidato Guglielmo Cavallo: Maria Andriola, Adriano Bagnulo, Vittorio Brandi, Vittorio Carparelli, Giuseppe Corona, Antonietta Di Maggio, Giambattista Farina, Grazia Filannino, Giuseppe Francioso, Giuseppe Lacorte, Elisabetta Melchiorre, Marina Milone, Patrizia Miraglia, Michele Nacci, Antonio Ortega, Lucrezia Pacifico, Antonella Palmisano, Giovanni Petraroli, Giuseppina Pignatelli detta Gaia, Rossana Pinto, Francesco Semerano, Federica Silvestri, Elio Spennati e Antonio Spezzaferro.

Lista Ostuni Futura – Fratelli D’Italia – Ostuni Tricolore a sostegno del candidato Guglielmo Cavallo: Lucia Andriola, Addolorata Brandi Ferreri, Francesco Beato, Beatrice Baccaro, Angela Cavallo, Gianluca Camarda, Giuseppe Corona, Daniela D’Amico, Mariangela De Anna, Giuseppe Epifani, Grazia Flore, Massimo Giannotti, Morena Nobile, Vita Macchitella, Nicola Mola, Mirna Saponaro, Vito Semerano detto Tutuccio, Giorgio Specchia, Laura Spalluto, Salvatore Schirosi, Silvana Simone, Giovanni Puteo, Christian Continelli e Zaccaria Giovanni detto Avvocato o Giovanni.