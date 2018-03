Elezioni: "Il Partito liberale ci sarà, aperta la campagna di tesseramento"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Angelo Caniglia, presidente regionale Partito liberale italiano.

Finalmente la campagna elettorale politica è volta al termine, Brindisi città vanta di un deputato nella persona del dottor Mauro D’Attis di cui tutti andiamo orgogliosi e che il nostro Comune si appresta ad una nuova campagna elettorale amministrativa che vedo molto più cruenta di quella Parlamentare. Le ragioni sono molteplici ma ne denuncio una per tutte: “i signori che hanno amministrato in precedenza e che hanno ridotto la città all'elemosina, non intendono fare alcun passo indietro, anzi leggo che vogliono ripresentarsi alla città come se nulla fosse accaduto e con l'arroganza che li distingue”.

Il Partito Liberale Italiano intende partecipare a questa tornata elettorale con umiltà sapendo di dover mettere a disposizione il sapere dei propri uomini e donne e contrastare coloro di cui innanzi e di coloro che vorranno anche in questa tornata elettorale usare, non avendo altro da offrire, il voto di scambio, la promessa del posto di lavoro o chi sa quale altra utilità.

Si precisa che il Pli non intende mettere alcun silenziatore in questa tornata elettorale amministrativa ma denunciare con forza coloro che riterrà incompetenti, facinorosi, concussi, habitué a delinquere. Il Pli partecipa per raccontare le differenze e fregiarsi di aver contribuito alla risoluzione delle problematiche che attanagliano Brindisi e poter essere orgoglioso di vivere e far vivere i nostri figli finalmente dopo anni oscuri in una città bella e ridente.

Il Pli vuole informare i cittadini della provincia tutta che ha aperto il tesseramento e chi vorrà iscriversi potrà farlo sino al 10 di Aprile telefonando al numero 366.2164403. Chi vorrà partecipare alla consultazione elettorale di primavera, mettersi in lista o partecipare quale sostenitore delle idee liberali, potrà lasciare il proprio nome e numero telefonico allo 366.2164403. Il Pli ringrazia la testata e tutti coloro che accetteranno i nostri inviti e sin d'ora si dichiara a disposizione per qualsiasi chiarimento.