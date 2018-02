Elezioni politiche: ecco la lista degli scrutatori sorteggiati a Ostuni

OSTUNI - Sono stati estratti a sorte nella mattinata di ieri, giovedì 8 febbraio, i nomi dei 130 scrutatori effettivi e dei 50 supplenti che saranno impegnati nell’attività di voto e di spoglio il prossimo 4 marzo, in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo dei rappresentanti in Parlamento.

Sorteggiati da una lista di 1108 nominativi, come previsto dalla legge, i futuri scrutatori hanno un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, non abbiano prestato servizio durante la scorsa consultazione referendaria e si occuperanno di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di voto presso le 32 sezioni elettorali che verranno allestite lungo tutto il territorio comunale.

Presso la Sezione 1, 2, 3, 5, 6, 7 ubicate all’interno dell’edificio scolastico San Carlo Borromeo (via Ludovico Pepe), gli scrutatori nominati sono rispettivamente: Vincenzo Zurlo, Antonio Petraroli, Mariangela Zammarano, Floriana Zizza; Elisabetta Lotesoriere, Rossella De Parigi, Eufemia Sonia Turco, Francesco Calamo; Idana Amati, Ilaria Palmisano, Annalisa Laporta, Angelo Ivan Zizza; Michele Baccaro, Luca Zammarano, Giada Spalluto, Pierangelo Bufano; Marika Mediani, Pietro De Nigris, Gianluca Narracci, Serena Aportone; Mimma Cavallo, Elisa Prudentino, Simona Andriola, Nicola Saponaro.

Presso la Sezione 4, 9, 10, 25, 26, 27, 29 e 30 della Scuola Media Orlandini Barnaba (via Carlo Alberto), gli scrutatori estratti sono rispettivamente: Angelo Zurlo, Pierangelo D’Ernesto, Cosimina Giannotte, Christian Saponaro; Federica Sasso, Giuseppe Marzio, Antonio Semerano, Alberto Pignatelli; Francesca Francioso, Francesco Caliandro, Katia Zizzi, Daniela Macchitella; Armando Barnaba, Giacomo Scatolino, Gianluca Turi, Marco Blasi; Eleonora Soleti, Evelina Colucci, Francesca Clarizia, Maria Marzio; Domenica Prete, Maria Tanzarella, Giovanni Narracci, Raffaella Formica; Alessandro Valente, Eleonora Cisaria, Viviana Tolla, Annalisa Camassa; Alessandro Valente, Eleonora Cisaria, Viviana Tolla, Annalisa Camassa; Leonardo Chirico, Alessio Giuseppe Zurlo, Francesco Paolo Ungaro, Giuseppe Moro.

Gli scrutatori delle Sezioni 8, 11, 12, 13, 14, 15, 23 e 24 da allestire presso la Scuola Elementare Giovanni XXIII (via Daniele Manin) sono: Cosima Raguso, Manuelita Polo Murzilli, Irene Saccomanno, Annamaria Salese; Luana Ortega, Silvia Scalone, Alessandro Chiacchia, Alessandro D’Ernesto; Anna Zurlo, Alessandra Boccuzzi, Maria Grazia Buongiorno, Francesco Moro; Natascha Nacci, Giorgio Nacci, Giacomo Caliandro, Natascia Cerasino; Vita Nacci, Patrizia Nacci, Laura Valentini, Teresa Soleti; Alessandro Andriola, Rossana Totero, Giada Maddalena Andriola, Antonia Baccaro; Filomena Prudentino, Gianluca Convertino, Antonella Nacci, Mariangela Zurlo; Vitangelo Convertino, Pierangelo Ciola, Gloria Miccoli, Manuela Attanasio.

Presso le Sezioni 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 ubicate presso il Liceo Scientifico L. Pepe (via Tommaso Nobile), gli scrutatori sorteggiati sono: Vincenzo Lorusso, Simona Mola, Francesca Erriquez, Simona Simone; Luigi Asciano, Francesca Cestelli, Alessandra Lorusso, Stella Zizza; Marta Anglani, Claudia Danese, Daniela Urgese, Daniele D’Ernesto; Luciana Calamo, Federica Bruno, Marianna Antelmi, Ilaria Brandi Ferrari; Jole Spennati, Vanessa De Cantis, Raffaella Lofino, Rossella Cerasino; Giuseppe Moro, Roberta Pugliese, Francesco Andriola, Pamela Barnaba; Sara Orlandino, Dario Saponaro, Alessia Andriola, Antonella Turco; Alessio Angelo Manna, Mariana Moro, Federica Caramia, Angela Zaccaria.

Gli scrutatori estratti per la Sezione 31, da allestire presso i locali della Chiesa di Contrada Galante sono: Angelo Turi, Maria Josefa Summa, Simona Loparco, Paola Bagnulo.



Presso la Sezione 32, interna all’Ospedale Civile (via Villafranca) saranno impegnati come scrutatori: Andrea Andrioli, Rendina Giovanni, Giuseppe Anglani, Anna Maria Moro.

I nomi dei cinquanta supplenti, che sostituiranno gli scrutatori estratti nel caso in cui vi sia qualche rinuncia, sono i seguenti: Elisabetta Turi, Claudio Zurlo, Mara Saponaro, Rosa Turi, Fabiola Roma, Eliana Vittoria Prosperi, Fausto Vecchio, Guido Milone, Leonzio Galasso, Francesco Gabriele Erriquez, Vita Zaccaria, Vito Cosimo Abbatepaolo, Cosmiana Zurlo, Angelo Zurlo, Paola Mastromarino, Maristella Cariulo, Francesco Milone, Fabrizio Cariulo, Daniela Molinese, Francesco Albanese, Chiara Zurlo, Giuseppe Martucci, Francesca Carparelli, Sara Rubino, Alessandro Marseglia, Daniela Taliente, Maria Gabriella Ciola, Maria Rosaria Scatolino, Teodoro Prudentino, Maida Cerasino, Andrea Cirasino, Paola Antelmi, Giorgia Zurlo, Giuseppe Zurlo, Sonia Taliente, Miriam Sasso, Fabio Sasso, Mimma Marzio, Albachiara Andriola, Vito Tolla, Gianpiero Cariulo, Stefano Andriola, Vito Lococciolo, Lucrezia D’Amico, Francesca Pomes, Marina Comes, Sara Saponaro, Angelo Aportone, Francesco Cavallo.