Elezioni politiche: un fine settimana denso di impegni per i candidati

Fine settimana denso di appuntamenti in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 4 marzo. Con l’avvicinarsi della data fatidica, le agende dei candidati si infittiscono

Movimento 5 stelle

Patty L’abbate, Candidata al Senato Puglia 4 (Monopoli-Brindisi) per il Movimento 5 Stelle, sarà questa sera, alle ore 22, in piazza Vittorio Emanuele, a Monopoli, per accogliere il deputato Alessandro Di Battista, Vicepresidente della III commissione (Affari Esteri e Comunitari), e il deputato Emanuele Scagliusi, membro della III Commissione Affari Esteri e Comunitari alla Camera dei Deputati, Vicepresidente della Commissione Permanente sui Diritti Umani e membro della "Delegazione Parlamentare Assemblea OSCE".

Questi invece gli appuntamenti di domani, domenica 18 febbraio, dei candidati pentastellati: ore 10.30 Gazebo informativo a Montalbano di Fasano; ore 11.30 Gazebo informativo ad Alberobello; ore 17.30 Inaugurazione del comitato elettorale del M5S a Castellana Grotte in via Federico di Svevia, 15.

Partito Democratico

Per quanto riguarda gli appuntamento del Pd, oggi l’onorevole Elisa Mariano, candidata alla Camera dei Deputati, parteciperà alle ore 16 ad una iniziativa a San Donaci presso il comitato elettorale.

Alle ore 17.30, invece, sarà ad Ostuni, presso la Biblioteca comunale, per partecipare ad una iniziativa del Partito Democratico sul tema “Agricoltura, opportunità e sviluppo” . Saranno presenti, oltre all’on. Mariano, la segretaria provinciale del PD Rosetta Fusco, il candidato al Senato Fabiano Amati, il responsabile nazionale del Dipartimento agricoltura del PD Giovanni Epifani, il candidato al senato Dario Stefano ed il vice presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo Paolo De Castro.

Liberi e Uguali

Valentina Carella, candidata nel collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 12 nella lista “Liberi e Uguali”, domani, domenica 18 febbraio, alle ore 11, prenderà parte ad una manifestazione con le candidate di “Liberi e Uguali”, alla presenza dell’on. Massimo D’Alema, capolista nel collegio plurinominale del Senato della Repubblica.

Saranno presenti anche Irene Strazzeri, candidata nel collegio uninominale del Senato, e Rosanna Cavallo, candidata nel collegio plurinominale del Senato.

“Si tratta di un’altra irripetibile occasione – ha affermato Valentina Carella – che ci viene offerta da questa campagna elettorale per entrare a stretto contatto con gli elettori. In questi giorni molte cose stanno cambiando, la gente si sta finalmente rendendo conto che non basta criminalizzare gli avversari politici per conquistare voti. Occorre portare avanti una proposta politica seria e credibile che contempli gli effettivi bisogni dei cittadini”

Forza Italia

“Insieme per vincere”. Questo lo slogan che Forza Italia ha scelto per la grande manifestazione che si svolgerà domani, domenica 18 febbraio, alle ore 10.30, a Brindisi, nella sala della Multisala Andromeda. Saranno presentati ai brindisini tutti i candidati di Forza Italia alla Camera ed al Senato del sud della Puglia.

A dare il benvenuto ai candidati ed ai cittadini sarà il brindisino Mauro D’Attis, capolista alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3. “Sono ben felice – ha affermato Mauro D’Attis - di poter ospitare nella mia città tutti i candidati di Forza Italia delle nostre province. Sarà un abbraccio ideale con tutti i miei concittadini che aspettano da anni un buon Governo, capace di rilanciare il Mezzogiorno per superare condizioni di vita insostenibili. Forza Italia, come sempre, ha parlato chiaro agli elettori, dicendo tutto ciò che cominceremo a fare un attimo dopo aver vinto questa battaglia elettorale. Ecco perché in questi giorni dobbiamo compiere uno sforzo straordinario per vincere e quindi per creare chiare condizioni di governabilità del Paese. E sono certo che Brindisi saprà fare la sua parte”.