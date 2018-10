Elezioni presidente della Provincia: si fa avanti il sindaco Rizzo

BRINDISI – Per l’ormai vicino giorno del rinnovo del consiglio provinciale di Brindisi (31 ottobre), elezione cui possono partecipare solo i membri dei consigli comunali, la candidatura ufficiale alla carica di presidente dell’ente è al momento solo una: quella del sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, ex Udc ed ora – come egli stesso sottolinea in un comunicato di questa sera - senza alcuna tessera in tasca. Resta ancora senza conferma la candidatura del centrosinistra, che dovrebbe convergere su un altro sindaco, quello di Brindisi, Riccardo Rossi.

Il centrodestra è formalmente in cerca di autore, ma potrebbe piacere Rizzo, almeno alla parte moderata dell’alleanza. Rizzo nella sua nota afferma di aver ricevuto sollecitazioni a candidarsi da più parti, e non solo dal centrodestra e da amici, ma ha deciso di entrare in campo “invertendo un modello di individuazione del candidato: sono io a propormi quale candidato alla presidenza della Provincia chiedendo tanto ai rappresentanti provinciali dei partiti o delle forze civiche ma anche e soprattutto ai singoli sindaci e consiglieri comunali di sottoscrivere la mia candidatura, partendo quindi non dai tradizionali tavoli come indicati dall’esponente autorevole del centrosinistra, ma dalla valutazione della persona”.

Una scelta che si è dimostrata vincente alle elezioni comunali di San Pietro Vernotico, e che potrebbe scompaginare i progetti in discussione sui soliti tavoli delle coalizioni. Certo non sarà però il centrosinistra a rimetterci: su Rossi, se sarà confermata questa ipotesi (ma va ricordato che l'ignegnere dell'Enea ha già grosse grane con i problemi del capoluogo, e l'aggiunta di quelli della Provincia costituirebbe un peso davvero notevole), saranno d’accordo non solo sindaci e maggioranze consiliari a trazione Pd, ma anche sindaci e consiglieri comunali indipendenti ma dell’area, o espressi da altre forze di sinistra. Rizzo non può che sperare pertanto nei movimenti civici, oltre che nei moderati di centro (la destra ormai si identifica nella Lega e in Fratelli d’Italia).