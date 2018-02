Elezioni: sabato l'inaugurazione del comitato di Barretta e Amati

BRINDISI - Si intensificano gli appuntamenti elettorali, in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 4 marzo. Il prossimo fine settimana è dedicato alla presentazione di candidature e alla inaugurazione di comitati.

Sabato 10 febbraio, ore 18:00 in corso Umberto 29 (di fronte bar Olympia) verrà inaugurato il comitato dei candidati Rosy Barretta e Fabiano Amati al Senato.

“Sarà occasione per conoscere il programma del Partito Democratico e le intenzioni dei nostri candidati per il futuro del nostro territorio”.

Lo stesso consigliere regionale Fabiano Amati domani stasera (8 febbraio), alle ore 19 sarà ad Alberobello per un incontro pubblico presso l’Hotel Lanzillotta (piazza Ferdinando IV).

Raffaele Fitto a Brindisi apre la campagna elettorale di Noi con l’Italia, sabato 10 febbraio alle h. 17.30, presso la Multisala Cinema Andromeda e presenta il candidato della coalizione del centrodestra, Vittorio Zizza, in corsa per la Camera dei Deputati. Alla convention parteciperanno tutti i quadri provinciali di Noi con l’Italia ed aprirà i lavori il commissario cittadino Italo Guadalupi.

Lunedì 12 febbraio, alle ore 18.00, presso l'Hotel Orientale di Brindisi, nel corso della iniziativa sul tema "Ridiamo voce a Brindisi", saranno presentati i candidati nei collegi uninominali e plurinominali alla Camera ed al Senato del Partito Repubblicano Italiano.

Per il Movimento per la sovranità popolare è di oggi la nomina a commissario regionale del partito del brindisino Cesare Mevoli, già segretario provinciale e componente della direzione nazionale.