Elezioni: tutti gli appuntamenti dei candidati del Movimento 5 Stelle

Entra nel vivo la campagna elettorale dei candidati del Movimento 5 Stelle sul territorio brindisino. C’è grande fermento tra i pentastellati che da oggi avranno un’agenda quotidiana fittissima di appuntamenti al chiuso e nelle piazze.

Si parte con “Un caffè a casa di....il candidato incontra i cittadini” appuntamento che si terrà a Carovigno, domani, martedì 13 febbraio, a partire dalle 20, presso il Castello Dentice di Frasso. Nell’occasione il consigliere regionale, Gianluca Bozzetti, presenterà l’evento a cui interverranno Anna Macina, candidata Uninominale alla Camera nel collegio Puglia 13, che interessa i comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni e San Vito dei Normanni; Patty L’Abbate candidata al Senato nel collegio Uninominale Puglia 4 che interessa i comuni di Brindisi, Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Cisternino e Fasano; insieme a Valentina Palmisano, plurinominale alla Camera, Puglia 3, e Marco Ruggiero, consigliere comunale di San Vito dei Normanni.

Giovedì, alle 18, saranno a San Vito dei Normanni, aula consiliare a palazzo di città, per la presentazione del programma sulla Scuola con "Silvia Chimenti..oltre la Buona Scuola", presenterà il consigliere regionale, Gianluca Bozzetti, interverranno le candidate Patty L'Abbate e Anna Macina.

Sabato 18 febbraio, alle 19, convegno a Brindisi a Palazzo Virgilio, tema Legalità e Giustizia con Anna Macina e Valentina Palmisano.

Impegnativa anche l’agenda di Giovanni Luca Aresta, Collegio Uninominale Puglia 12 che interessa i comuni brindisini di Cellino, Erchie, Francavilla, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Michele, San pancrazio, San Pietro, Torchiarolo, Villa Castelli e Torre Santa Susanna. Durante la settimana, in mattinata, il candidato incontra i cittadini nelle realtà imprenditoriali, commerciali e mercatali delle città di Oria, Francavilla e Mesagne. Martedì 13 febbraio, ore 20.30, incontra gli attivisti di Torre S. Susanna. Giovedì 14 febbraio, passeggiata per le vie di San Donaci, per incontrare la cittadinanza.

Venerdì 16 febbraio, alle 16, incontro a Francavilla per la presentazione del programma Scuola, mentre alle 18 a Latiano con focus sul Programma del Movimento in merito ai punti occupazione, salute e reddito di cittadinanza, insieme a Giuseppe L'Abbate, candidato plurinominale alla Camera per il collegio Puglia 04 e Iunio Valerio Romano, candidato uninominale al Senato Puglia 05; mentre alle 19, a San Michele Salentino, gli stessi approfondiranno un focus sull'enfiteusi. Il candidato Aresta chiude la settimana domenica 18 febbraio a Mesagne, quando alle 10 terrà “L’Agorá con i gruppi locali di attivisti della zona" e l’intervento del portavoce al senato Maurizio Buccarella, vice presidente commissione permanente giustizia presso il Senato.