"Se ne va un pezzo importante della nostra storia"

Manifestazioni di cordoglio dal mondo della politica e della società civile per la morte di Vittorio Bruno Stamerra

Mimmo Tardio

Con Vittorio Bruno Stamerra se ne va per davvero un pezzo importante della nostra storia. Giornalistica, culturale e politica. Tutti aggettivi da declinare in quel linguaggio ormai desueto, per il quale valevano con più certezza un tempo. Oggi non più. Vittorio era infatti e nobilmente all’antica. Curioso, intrigante, aggiornatissimo, apparteneva a quella schiera di intellettuali, (si potrà ancora dire?), per i quali schierarsi, avere delle idee, parlare di ideologie e di “politica” nel senso nobile che ormai si è disperso, era un dovere morale.

Era una delle mie “gole profonde” più belle ed attendibili quando dovevo ricercare materiali e storie per il mio “scrigno riaperto”, che pubblico su quello che è stato e per tanto tempo e veramente il suo giornale. Per “Quotidiano”. Era bellissimo ed educativo parlare con lui, acquattarsi in quelle sue lunghe pause di pensamento, constatare che non diceva mai parole a vanvera. Ed era sempre tanto informato e prezioso che tempo fa gli chiesi di pensare ad una lunga intervista, nella quale raccontasse liberamente quei tanti ed esaltanti o tristi momenti nei quali in sottofondo vi era sempre la nostra terra. Ci hai regalato tanto caro Vittorio ed insegnato molto. Grazie. Ciao Vittorio.

Ernesto Abaterusso (Articolo 1)

La Puglia e il Salento perdono oggi una delle voci del giornalismo più attente e raffinate. Dalle colonne del Quotidiano di Puglia, passando per la sede Rai di Bari e La Gazzetta del Mezzogiorno fino alle sue ultime scommesse in campo giornalistico ed editoriale, Vittorio Bruno Stamerra ha sempre dato voce alle varie emergenze del nostro territorio. Oggi tutti noi perdiamo una persona corretta, leale, dal grande valore umano e intellettuale, sempre fedele alla missione di giornalista e al dovere di raccontare e far sapere. In questo momento di sofferenza e di dolore per la grave perdita, giungano alla famiglia e agli amici più cari le più sentite condoglianze.