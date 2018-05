Ex lido Marina: la proposta di Rossi. I candidati del Pri si presentano

Rossi: "Rivaluteremo l'ex lido della Marina Militare"

Riccardo Rossi, candidato sindaco di centrosinistra (Pd, Brindisi bene comune, Leu, Ora tocca a noi), inserisce la valorizzazione dell’ex lido sottufficiali della Marina Militare, sulla litoranea a nord di Brindisi, fra gli argomenti del programma elettorale della sua coalizione.

Si tratta di un sito “molto conosciuto a Brindisi - afferma Rossi in una nota - anche per la presenza della piscina olimpionica sul mare, che insieme all’aera retrostante dell’ex Camping, di proprietà comunale, possono rappresentare un vero fiore all’occhiello per la costa brindisina”.

“Grazie agli ottimi rapporti di collaborazione che si sono avviati con la Marina Militare, che ringraziamo per aver messo a disposizione dell’amministrazione comunale la spiaggia degli ufficiali di Cala Materdomini ed anche il compendio dell’isola di Sant’Andrea – prosegue Rossi - si avvierà un tavolo per trovare le migliori soluzioni per garantire alla Marina Militare, un sito, al posto della spiaggia ex sottufficiali, possibilmente nella costa sud, funzionale alle loro esigenze”.

“Il recupero del lido ex sottufficiali, con la bellissima piscina sul mare e l’area retrostante del vecchio camping, da utilizzare come area verde e picnic – afferma ancora Rossi - lo attueremo attraverso un bando di progettazione, una procedura prevista dal codice degli appalti, per garantire alle amministrazioni pubbliche una qualità elevata nella progettazione e sarà finanziata con i prossimi bandi di rigenerazione urbana, sia di natura nazionale che regionale”

Presentazione lista Pri

Stasera (24 maggio), alle ore 18.00, presso la sala conferenze dell'hotel Orientale, vi sarà la presentazione dei candidati al consiglio comunale del Partito Repubblicano Italiano. Saranno presenti il segretario nazionale Corrado De Rinaldis Saponaro, il segretario provinciale reggente Antonio Nacci, il segretario cittadino Vito Birgitta ed il candidato sindaco Roberto Cavalera.