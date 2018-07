Fdi: "A Brindisi quintuplicato il risultato delle precedenti amministrative"

BRINDISI - Analisi dei risultati, saluti ai neoeletti amministratori, definizione dei prossimi obiettivi e nuovi coordinatori cittadini. Questi i punti trattati ieri pomeriggio a Brindisi dall'assemblea provinciale di Fratelli d'Italia, alla presenza del commissario federale e consigliere regionale Erio Congedo e del segretario regionale, l’onorevole Marcello Gemmato.

"La Destra cresce nei consigli comunali di terra di Brindisi - dichiara Congedo-: a cominciare dal comune capoluogo, dove Fratelli d'Italia, con il 6.4% esprime un consigliere comunale quasi quintuplicando sia il dato delle precedenti amministrative (nel 2016 a Brindisi FdI raggiungeva l'1.68%) sia quello delle Politiche del 4 marzo (FdI Brindisi all'1.97%)".

"E' il momento giusto per seminare entusiasmo -dichiara Gemmato-: nel brindisino ci sono realtà in avvicinamento, che guardano con interesse al nostro partito e con le quali siamo in contatto. Si apre la stagione del tesseramento e della riorganizzazione del Partito anche con la ridefinizione dei coordinamenti cittadini lì dove necessario".