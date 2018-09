Francavilla, in Consiglio entra Argese al posto di Garganese

FRANCAVILLA FONTANA – Staffetta nella lista Idea per Francavilla Fontana, per effetto di un errore nella trascrizione dei voti, riconosciuto con sentenza dei giudici del Tar di Lecce: entra Serena Argese al posto di Stefania Garganese, dopo il riconteggio delle preferenze delle candidate al Consiglio comunale nella sezione numero 5.

Il Tar

Il collegio ha accolto il ricorso di Argese, rimasta fuori dall’aula delle Assise per una manciata di voti, riconoscendo le ragioni discusse dall’avvocato Giulio Forleo del foro di Roma. Più esattamente, il Tar ha “riconosciuto l’errore materiale di trascrizione contenuto nel prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale in tutte le sezioni elettorali del Comune” (mod. n. 302-AR) con riferimento alle preferenze conseguite dai candidati della lista Idea per Francavilla nella sezione numero 5”.

La staffetta

Lo scranno, quindi, resta rosa. Serena Argese subentrerà in Consiglio comunale all’avvocato Maria Stefania Garganese che sino ad ora ha occupano il posto in Assise, dopo le ultime elezioni amministrative, vinte da Antonello De Nuzzo, al ballottaggio. Garganese non si era costituita in giudizio.

“Idea per Francavilla prende atto del pronunciamento del Tar e ringrazia Maria Stefania Garganese, per il contributo di competenza e serietà fornito durante il periodo nel quale ha ricoperto la carica di consigliere comunale”, si legge nella nota diffusa dal coordinamento cittadino della lista.

Il direttivo e il gruppo consiliare

“La stessa continuerà a costituire una risorsa fondamentale sia per il movimento Idea che per tutta l’amministrazione comunale”, si legge ancora. Alla neo consigliera Serena Argese l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il direttivo e il gruppo consiliare di Idea.