Fratelli d'Italia, sei componenti per il nuovo direttivo a Brindisi

BRINDISI - Sei componenti per il direttivo di Fratelli d'Italia a Brindisi: il partito di Giorgia Meloni in città è rappresentato da Sabrina De Punzio, in qualità di coordinatore cittadino; Massimiliano Oggiano, capogruppo in Consiglio comunale; Massimiliano De Noia, vice coordinatore; Felice Maellaro, titolare della delega alle Infrastrutture e ai rapporti istituzionali; Stefano Gatti, delegato alla Cooperazione al welfare e Simone Martello, delegato all'Ambiente, al lavoro e alla sicurezza.

"Il mio augurio è per una collaborazione seria, di un lavoro di squadra fattivo e propositivo, al fine di tutelare il bene collettivo e gli interessi generali", dice De Punzio.