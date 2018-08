Fratelli d'Italia: ufficializzata l'adesione di Massimiliano Oggiano

BRINDISI - Aderisce ufficialmente a Fratelli d'Italia Massimiliano Oggiano, eletto consigliere comunale al Comune di Brindisi nell'ultima tornata elettorale, primo degli eletti nella lista Fdi-Movimento+39. “In Puglia dunque - si legge in una nota di Fratelli d’Italia - aumenta la rappresentanza nelle amministrazioni per il partito di Giorgia Meloni e nella città di Brindisi toccherà proprio ad Oggiano, dottore commercialista e docente di Diritto, militante e dirigente di estrazione Alleanza nazionale, portare avanti le battaglie tricolore”.

La notizia è stata annunciata questa mattina in conferenza stampa nella sala di rappresentanza del Comune di Brindisi alla presenza degli altri amministratori della provincia, dei dirigenti provinciali del partito e del consigliere regionale e commissario federale Erio Congedo. Nominata anche Sabrina Di Punzio, avvocato con un passato nel PdL, come nuovo responsabile cittadino di Fratelli d'Italia per la città di Brindisi.

"Oggiano e Di Punzio - dichiara Congedo - sono due figure che ben sapranno rappresentare il partito in terra brindisina. A loro l'augurio di buon lavoro, certi del valore aggiunto che porteranno alla squadra già combattiva di dirigenti del territorio".