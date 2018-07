Giunta Rossi, la preside De Vito ottavo assessore: in corsa come vice sindaco

BRINDISI – Manca l’ultimo tassello per varare la Giunta del sindaco Riccardo Rossi, con l’ottavo e ultimo assessore che non sarà espressione diretta ed esclusiva dei ragazzi di Ora tocca a noi, ma dell’intera coalizione di centrosinistra. Perché il movimento ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando a una scelta meramente politica, per un professionista che sia sintesi di tutte le forze, al quale affidare le deleghe rimaste in sospeso. Meglio ancora se quel tecnico sarà una donna: la prof Rita Ortenzia De Vito (nella foto in basso), preside del Ferraris, sarebbe stata contattata per essere presentata allo schieramento, stando alle ultime indiscrezioni.

Sciolta la riserva

I giovani hanno sciolto la riserva, comunicando la decisione al sindaco Riccardo Rossi e ai rappresentanti del Partito democratico, di Liberi uguali e del movimento civico Brindisi Bene Comune. “Abbiamo confermato l’idea di non voler presentare nomi interni e di riconoscerci nella figura di Roberto Covolo, punto di riferimento e a nostro avviso, migliore esperto in circolazione, sui temi delle politiche giovanili”, spiegano i ragazzi di Ora tocca a noi, la lista rivelazione delle ultime amministrative, stando al risultato elettorale. Sono stati in grado, di raccogliere il 2,25 per cento dei consensi, per di più in poco tempo.

Covolo (nella foto in basso) è stato già assessore per il Comune di Terlizzi, in provincia di Bari, titolare della delega imbastita sui ragazzi, ed è stato scelto come project manager dell’ex Fadda a San Vito dei Normanni, dopo essere stato coordinatore per la Regione Puglia del programma Bollenti spiriti concepito per i giovani. Rossi avrebbe deciso di affidargli le politiche giovanili in abbinamento alla Programmazione economica allo scopo di intercettare bandi e quindi finanziamenti utili alla realizzazione di progetti per i ragazzi.

Le ragioni della scelta

“Si tratta di una scelta matura”, aggiungono dal movimento Ora tocca a noi. Di conseguenza, non ci sarà un assessore politico espressione di Ora Tocca a noi che in Consiglio sarà rappresentato da Giulio Gazzaneo e Livia Dell’Anna. “Intendiamo lavorare per far crescere ulteriormente il movimento e per confermare il nostro impegno nell’Amministrazione comunale di Brindisi. “Crediamo sia necessario inserire in Giunta un’altra figura tecnica che sia ovviamente di gradimento a tutte le forze, a cui affidare le deleghe eventualmente non affidate”.

Il terzo assessore tecnico

Nella squadra di governo del sindaco Rossi, quindi, dovrebbe esserci un terzo professionista, in aggiunta a Covolo e a Dino Borri (foto al lato), docente universitario a Bari, titolare di cattedra nella Facoltà di Architettura, scelto dal primo cittadino per la delega all’Urbanistica e all’Assetto del territorio con l’obiettivo di arrivare alla definizione del Pug partendo dagli indirizzi deliberati dal consiglio comunale nell’ultima seduta dell’Amministrazione di centrodestra con Domenico Mennitti sindaco.

Il professionista, stando alle indiscrezioni dovrebbe essere una donna. E a quanto pare, dovrebbe occuparsi delle Politiche sociali, altra materia particolarmente delicata nella città di Brindisi. Oggi, probabilmente si vedranno gli esponenti dei partiti e delle forze di centrosinistra per arrivare alla decisione che sarà portata al sindaco. L’obiettivo resta chiudere la composizione della squadra di governo a stretto giro, tra oggi e domani. Giovedì al massimo, fanno sapere dal Comune.

Il nome della preside

Nelle ultime ore, il nome che risuona - per lo meno sotto forma di indiscrezioni - è quello della prof Rita Ortenzia De Vito, dirigente scolastica del professionale Ferraris di Brindisi, particolarmente attiva sul fronte della formazione giovanile e professionale. Nei mesi scorsi ha condotto una battaglia in nome della sicurezza dell'istituto, scendendo in piazza con il megafono per richiamare gli enti locali. Secondo alcuni sarebbe stata proposta da un parte del movimento Ora tocca a noi, come vice sindaco. Il caso ha voluto che nelle ultime ore, ci sia stato un passo indietro di Rosy Barretta. Il motivo? Stando a quanto si apprende per le vie brevi, ci sarebbe la volontà dell'imprenditrice portuale di non creare situazioni di imbarazzo alla Giunta, tenuto conto degli attacchi via social partiti da alcuni esponenti delle opposizioni. Sullo sfondo ci sarebbero, presunti conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità altrettanto presunte nel caso in cui dovesse esserci una investitura di carattere amministrativo, conseguente all'ingresso in Giunta. Se ne saprà qualcosa in più nelle prossime ore. Mai come adesso caratterizzate da fughe di notizie.

Gli altri assessori

Confermati, a quanto pare, i volti degli altri componenti dell’esecutivo. Per il Pd Elena Tiziana Brigante e Oreste Pinto, quest'ultimo sarà Giunta probabilmente con delega allo sport, visto che lo stesso ha sempre seguito calcio e basket per la testata on line Brundisium.net.

Un assessore per Bbc e uno per Leu. Per il movimento civico nel quale è nato politicamente Rossi, ci dovrebbe essere l’avvocato penalista Mauro Masiello a gestire il Contenzioso, mentre per Liberi e Uguali il commercialista Cristiano D’Errico per il Bilancio, delega che dovrebbe essere estesa per comprendere i tributi e il patrimonio dell’Ente, così come le partecipate. Restano poi da assegnare le deleghe speciali ai consiglieri comunali.