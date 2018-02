Proseguono le iniziative dell'ultimo week-end di campagna elettorale

Ecco altri appuntamenti e commenti elettorali inviati da candidati e partiti impegnati in incontri ed eventi nella provincia di Brindisi.

Fratelli d’Italia

Domenica 25 febbraio, alle ore 10,30, presso il comitato elettorale di Brindisi in via Cristoforo Colombo 28 verranno presentati alla cittadinanza brindisina i candidati alle elezioni politiche 2018. Saranno presenti Grazia Neglia e Nicola Ricci, candidati di Fratelli d’Italia per la Camera dei Deputati del Collegio Plurinominale Puglia 3, Paolo Perrone e Christian Continelli, candidati di Fratelli d’Italia per il Senato della Repubblica del Collegio Plurinominale Puglia 2. Introdurranno Nicola Di Donna e Angelo Palmisano, co-responsabili della campagna elettorale per la provincia di Brindisi.

Potere al Popolo

Il collettivo femminista Maistarezitte di Brindisi spiega perché aderisce al programma di Potere al Popolo. “Il nostro collettivo ha sempre scelto pubblicamente chi sostenere durante le competizioni elettorali, la politica agisce nel nostro vivere quotidiano e se fatta male ci può togliere diritti e rovinare le nostre esistenze. Ma questa volta, alle elezioni nazionali pensavamo che sarebbe stato quasi impossibile esercitare il diritto di voto, mancava un pensiero e un progetto politico serio che ci rappresentasse”.

“Rifondazione comunista, che era l’unico riferimento politico accettabile negli ultimi anni, diventava, questa volta, un punto interrogativo per la presentazione della lista. Non c’era nessuno ‘in giro’ che avesse una pratica politica corretta e degna di questo nome, la mancanza di pensiero critico dovuto alla personalizzazione della politica era deprimente, le pratiche sempre verticistiche e ‘mafiose’, i soliti accordi di potere per il potere e per le poltrone, nessun progetto politico sensato per le classi più deboli, per l’ambiente per un vivere sociale in un economia sociale che partisse realmente dal basso”.

“Gli strumenti del padrone non demoliranno mai la casa del padrone, scriveva Audre Lorde, scrittrice e poetessa americana, femminista e attivista per i diritti civili. Infatti gli strumenti per la rappresentanza politica non li vedevamo cambiati nella costruzione delle liste elettorali, restavano uguali a quelli che usa l’Europa finanziaria quando toglie i diritti alle persone e difende i profitti delle multinazionali e che tutti dicono di voler cambiare. Sono relazioni di sudditanza, di ricattabilità, di colonizzazione, di sfruttamento. Per calarci nel locale, ad esempio, la nostra città che è commissariata ha una classe politica particolarmente devota al voto di scambio e a clientele varie, sempre le solite cose insomma, ma se non vuoi uno stato mafioso, un sindacato mafioso, una classe politica mafiosa, un ambiente di lavoro mafioso ecc.…non puoi minimamente neppure tollerare metodi mafiosi pensando che qualcosa migliori”.

Partito Democratico

Questi gli impegni elettorali del week end dell’on. Elisa Mariano, candidata nel collegio uninominale n. 12 per il Partito Democratico: oggi, sabato 24 febbraio, alle ore 15 a Latiano per un caffè con iscritti e simpatizzanti. Alle ore 16.00, sempre a Latiano, incontro organizzato presso l’Agricola Latianese. Domani, domenica 25 febbraio, nelle ore mattutine Elisa Mariano sarà a San Pietro Vernotico per partecipare a vari incontri con amici e simpatizzanti e per incontrare una delegazione dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Nel pomeriggio, alle ore 16.30, incontro con cittadini a San Pietro Vernotico, mentre alle ore 18.30 sarà a Manduria per partecipare ad un incontro pubblico organizzato dai sostenitori locali.

Liberi e Uguali

Valentina Carella, candidata per Liberi e Uguali nel collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 12, oggi, sabato 24 febbraio, alle ore 17.00 sarà impegnata in una iniziativa pubblica organizzata dalla sezione di Liberi e Uguali di Sandonaci, in piazza Pompilio Faggiano. Dopo saluti del coordinatore cittadino di LeU, Marco Lolli, interverranno Valentina Carella, Irene Strazzeri (candidata nel collegio uninominale del Senato) e Gabriele Abaterusso (candidato nel collegio plurinominale della Camera). Alle ore 19, invece, Valentina Carella prenderà parte ad una iniziativa ad Avetrana.

Movimento 5 Stelle

Domenica 25 febbraio, Patty L'Abbate ore 11.00 comizio in Piazza del Popolo, Alberobello; ore 20 comizio in Piazza Vittorio Emanuele, Locorotondo; Valentina Palmisano ore 11, Tuturano, incontro di piazza con la cittadinanza; Anna Macina, Patty L'Abbate e Valentina Palmisano ore 17.30 presso la Sala consiliare, Cisternino, evento di presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche del 4 marzo con Gianluca Bozzetti (Portavoce alla Regione).

Forza Italia

Agenda elettorale di Mauro D'Attis (Forza Italia - candidato nel collegio plurinominale della Camera dei Deputati) per domenica 25 febbraio: ore 10.00 a Brindisi, incontro con dirigenti e militanti dei movimenti Noi Centro e Brindisi prima di tutto; ore 11.00 a Brindisi, incontro con giovani professionisti presso l’Hotel Orientale; ore 11.30 a Brindisi, inaugurazione del Comitato elettorale, in corso Garibaldi 56; ore 12.30 a Brindisi, visita ai Cantieri Balsamo; ore 15.00 a Brindisi, incontro con gli amici e amiche di Teodoro Iaia; ore 16.00 a Brindisi, incontro organizzato da Livia Antonucci; ore 17.30 a Noci, incontro organizzato dall’avv. Nicola Bruno; ore 19.30 a Palagiano.

