I candidati del M5S per i collegi plurinominali di Camera e Senato

Sul blog di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle ha reso noti gli elenchi dei candidati designati dalle parlamentarie online per i collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Illustriamo di seguito la struttura dei collegi plurinominali, e i nomi dei candidati che interessano i collegi in cui voteranno le città del Brindisino. Confermati nelle liste, comunque, i parlamentari uscenti.

Per i 26 seggi proporzionali della Camera in Puglia sono quattro i collegi plurinominali, con Andria aggregata alla provincia di Foggia e Monopoli a quella di Brindisi. La lista Puglia 1 comprende Bari Centro, Bari-Bitonto, Molfetta e Altamura, con 6 seggi; quella Puglia 2, Lecce, Nardò, Casarano e Francavilla Fontana, con 7 seggi; la lista Puglia 3, Martina Franca, Brindisi e Monopoli, con 7 seggi; la lista Puglia 4, Foggia, Manfredonia, San Severo e Andria, con 6 seggi.

Per ciò che riguarda le candidature del M5S nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati che comprendono città del Brindisino, nel collegio Puglia 2 i candidati sono Diego De Lorenzis, Veronica Gianone, Leonardo Donno e Annalisa Urso. Nel collegio Puglia 3, Giuseppe L’Abbate, Alessandra Ermellino, Giovanni Vianello, Valentina Palmisano.

Per il Senato della Repubblica in Puglia ci sono 8 collegi uninominali con l’aggregazione dei 16 collegi uninominali della Camera. Questo lo schema seguito per indicare i bacini elettorali: i collegi di Bari centro e Bari-Bitonto saranno Puglia 1; i collegi di Molfetta e Altamura Puglia 2; i collegi di Andria e Manfredonia per Puglia 3; i collegi di Monopoli e Brindisi per Puglia 4; i collegi di Lecce e Francavilla Fontana per Puglia 5; i collegi di Nardò e Casarano per Puglia 6; i collegi di Taranto e Martina Franca per Puglia 7; i collegi di Foggia e San Severo per Puglia 8.

I 12 seggi proporzionali del Senato saranno assegnati invece attraverso due collegi plurinominali di 6 seggi: il primo, Puglia 1, comprende Bari Centro, Bari-Bitonto, Molfetta, Altamura, Andria, Manfredonia, Foggia, San Severo, il secondo (Puglia 2) comprende Monopoli, Brindisi, Lecce, Francavilla Fontana, Nardò, Casarano, Taranto, Martina Franca. In questo secondo collegio, il Puglia 2, i candidati del M5S sono Barbara Lezzi, Maurizio Buccarella, Daniela Donno e Cataldo Mininno.