In diretta la gara tra i candidati sindaco

FRANCAVILLA FONTANA - Nella Città degli Imperiali, gli aspiranti sindaco sono cinque: Maurizio Bruno, sfiduciato in Consiglio comunale il 27 novembre 2017, espressione del centrosinistra; Antonello De Nuzzo, avvocato costituzionalista, per la coalizione dei moderati, imbastita attorno a liste civiche trasversali; Pietro Iurlaro, senatore uscente, per la destra delineata attorno alla Lega; Giuseppe Ricchiuti, ingegnere, per il Movimento CinqueStelle; Giovanni Taurisano, dirigente Asl, per il centrodestra rimasto legato a Forza Italia e Fratelli Italia.

Candidato sindaco Maurizio Bruno

Progetto comune: Giovanni, detto Ivan, Capuano; Antonia Andriulo; Vittorio Balestra; Giovani Calò; Carmela Camarda; Daniele Candita; Domenico Candita; Antonio Caroli; Francesco Cavallo; Giosuè Cimes; Antonio Ciracì; Caterina, detta Katy, Comes; Marilena Cometa; Angelo Luigi Conte; Angelo Costantino; Cosimo Di Maria; Vito D'Amuri; Giuseppe Longo; Mario Marinosci; Fabio Pace; Anna Palazzo; Maria Fontana, detta Mariella, Rotondo; Daniela Salicandro; Michele Saponara.

Francavilla Fontana per Maurizio Bruno sindaco: Alfreda Iaia; Maddalena Agricola; Amleto Andriulo; Luigi Argentieri; Pietro Caniglia; Fioranna Cannalire; Emidia Cazzato; Pompea Ciciriello; Cinzia Cosmai; Carmelo D'Amuri; Francesco Della Corte; Salvatore Di Gaetano; Giovanni Gallù; Carlo Mastrobono; Mario Mauro; Giuseppe Montanaro; Francesca Noia; Roberto Noia; Roberto Parisi; Arcangelo Roma; Nicola Sardiello; Vincenzo Sciurti; Annamaria Serpetino; Mario Vacca; Stefano Voccoli.

#Insieme: Giampiero Andriulo; Angelo Balestra; Davidea Balestra; Caterina Bellanova; Luca, detto Zumeo, Carriere; Ilaria Catanzaro; Fabio Corvino; Monica D'Ambrosio; Piero D'Amuri; Vincenzo D'Amuri; Vincenza, detta Enza, Di Coste; Paride Fiusco; Federica Franciosa; Cosimo, detto Mimmo, Indirli; Alberto Lamendola; Massimiliano Leone; Giuseppe Pantaleo; Massimo Ribezzo; Maria Teresa Ribezzo; Giuseppe Santoro; Ida Suma; Antonio Tresibonda; Antonella Vecchio; Giovanni Zarlenga.

Francavilla Popolare: Luigi Galiano; Ciccio Andriani; Serena Aprile; Vincenzo Bianco; Miriana Caliandro; Mimmo Calò; Antonio, detto Toni, Camassa; Francesco Cinieri; Carmela Convertini; Carolina, detta Tiziana, Corvino; Maria, detta Mery, D'Elia; Michele Dell'Aquila; Pietro, detto Piero, Dicoste; Teodoro Dimaria; Giuseppe Distante; Carmela Fasanelli; Giuseppe Fusco; Giuseppe Franzoso; Giacomo Gallone; Addolorata Garibaldi; Vita Maggio; Mimmo Rizzo; Alessia Sternativo; Mariana Turaccio.

Partito democratico: Alfonso Andriulo; Francesco Birtolo; Giuseppe Bruno; Marcello Cafueri,; Palma, detta Alma, Camarda Palma; Giovanni Carlucci; Nicola Cavallo; Antonio Chianura; Delia Convertini; Elisabetta, detta Isabella, Di Brindisi; Cosima, detta Mimma, Forleo; Cosimo Franciosa; Giuseppe Giacovelli; Francesco Itta; Serafina, detta Alessandra, Latartara; Giovanna Milone; Palma, detta Chiara, Montanaro; Raffaele Pappadà; Silvano Salerno; Ilaria Scialpi; Carnelo, detto Camine, Sportillo; Giovanni Taurisano; Cosimo Diego, detto Mino, Vacca; Fabio Zecchino.

Candidato sindaco Antonello De Nuzzo

Libera Francavilla: Silvana Ammaturo; Carlo Angelotti; Alessandro Arnesano; Davide Arpa; Marisa Brescia; Leonardo Cannalire; Vincenzo Cavallo; Giuseppe Cinieri; Andrea Contaldi; Tommaso di Castri; Anna Maria Di Summa; Luigi, detto Gino, Fanizza; Giuseppe Gemma; Michele Lerna; Domemico Magliola; Natalino Martina; Sandra Melillo; Antonella Palumbo; Carmela Pascariello; Maria Fontana Passaro; Francesco, detto Franco, Solazzo; Anna Tagliere; Giulia Truppi; Sabrina Vecchio.

Articolo 9: Maria Angelotti; Cosimo Bello; Caterina Galasso; Francesca Camarda; Martino Cito; Savino D'Andrea; Valeria Di Nunzio; Maria Epifani; Giovanna, detta Vanna, Fino; Stella Lavota; Giuseppe Leone; Maria Grazia Martina; Gianmichele Miccoli; Fabio Montefiore; Angela Maria Fontana Nocente; Giuseppina Novelli; Salvatore, detto Cico, Passaro; Cosimo Sportillo; Antonella Tagliente; Cosimo, detto Mimmo, Tardio; Sergio Tatarano; Pierangelo Taurisano; Alessandra Zecchino.

Idea per Francavilla: Francesco Amelio, Numa Ammaturo; Serena Argese; Domenico Attanasi; Adriana Balestra; Giuseppe Bellanova; Carmen Camassa; Leonardo Casamassima; Giovanna Ciciriello; Angelo Di Noi; Mimma Apolide Farina; Tiziana Fino; Stefania Arganese; Antonella Iurlaro; Nicola Lonoce; Mario Maggi; Dario Mancino; Antonio Martina; Giuseppe Mosca; Angela Napolitano; Alessandra Passa; Gianvito Sardiello; Annalisa Spinelli; Lucia Zaccaria

Candidato sindaco Pietro Iurlaro

Legati @Francavilla Fontana: Luigi Semeraro; Donata Alfonsetti; Massimo Balestra; Cataldo, detto Dino, Capuano; Anna Chionna; Alfonsa, detta Enza, Chirico; Fabio, detto Giuseppe, Ciracì; Delia Chirico; Luigi Di Castri; Maria Giuseppa, detta Giusi, Di Presa; Cosimo Donatiello; Alessandro Fanigliulo; Pierluigi Forleo; Angela Gelo; Clementina Mascia; Vincenzo Mazza; Franco Perna; Patrizia Paiano; Damiano Salicandro; Francesco Salonna; Pompeo Cafueri Della Corte; Emanuele Salinaro; Pietro Simone

Noi ci siamo: Antonio Camarda; Alessandro Albano; Antonio Balestra; Grazia Cafueri; Giovanni Di Palmo; Luana D’Apolito; Antonella Fanizza; Francesca Francioso; Cosima, detta Mimma, Forleo; Cosima, detta Mimma, Guarino; Oronzo Incalza; Francesca Laino; Damaride Landolfa; Pietro Lerna; Luigi Leuzzi; Brenda Lonoce; Michela Lonoce; Luisa Lopalco; Luca Meo; Annunziata, detta Nunzia, Nigro; Valentina Paciullo; Concetta Rudia; Valeria Sardano; Melania Varliero

Più Francavilla: Rosaria Aprile; Emanuela Balestra; Odilia Cavallo; Carlo Cito; Massimo D’Apolito; Vincenzo De Nitto; Carmen Fiusco; Cosimo, detto Mino, Gallo; Carmelo Gioia; Pietro, detto Piero, Gioia; Simona Ligorio; Francesca Lodedo; Cosima Lombardi; Carlo Antonio, detto Carlo, Miglietta; Cosimo Nocente; Nicola Nocente; Vincenzo Pinto; Francesco Rodia; Alessandro Salicandro; Nicoletta Santoro; Anna Domenica Scali; Alessandro Sceu; Francesco Zecchino; Pietro Epico.

Lista Democratica Cristiana: Giuseppe Pisconti; Antonio Angolano; Arcangela Apruzzese; Domenico Casimiro Barletta; Luigia Barletta; Raffaele Antonio Capobianco; Giuseppe Sonia Caramia; Cosimo Antonio Chimienti; Fabio D’Amuri; Anna Di Castri; Valentina Elia; Genny Farina; Rocco Filomeno; Marilisa Liace; Carmela Manelli; Cosimo Manigrasso; Lucia Marinosci; Fabio Memmola; Cesare Misseri; Vincenzo Sardiello; Cosimo, detto Mimmo, Sarli; Carmelo Stecchini; Cristian Gabriel Urso; Virginio Parabita.

Candidato sindaco Giuseppe Ricchiuti

Movimento CinqueStelle: Giovanni, detto Giancarlo, Bungaro;Oronzo Cavallo; Francesco Chirico; Mario, detto Piccolo Mondo, Ciciriello; Giuseppe Cimeses Argentieri; Giuseppina, detta Giusy, Cito; Sabrina Miriam Darimateo; Gianpiero D'Amuri; Salvatore De Milato; Annalisa Epifani; Maria Giovanna, dettra Giusy, Faggiano; Antonio Fanelli; Cosimo Fullone; Cosimo, detto Mimmo, Gallo; Emiiano Gallone; Antonio Landolfa; Valeria Maggiore; Luciano Martellotti; Vincenzo Mastromarino; Oronzo Francesco Nisi; Giovanna Rubino; Maria Rubino; Lucia Saracino; Alessandro Scarafile

Candidato sindaco Giovanni Taurisano

Taurisano sindaco: Rocco Giuseppe Argentiero; Daniele Balestra; Maria Fontana, detta Marisa, Balestra; Roberta Bottari; Carmine Calò; Francesco Candita; Giovanni Corvino; Cosimo De Stefano; Gerardo Di Punzio; Cosimo, detto Mimmo, Di Maria; Giulia Fanelli; Anna Ferreri; Francesco Fumagalli; Carolina Galasso; Aldo Galiano; Pompea Guarino; Gaetano Lopalco; Gaetano Palmisano; Giovanni Rossini; Antonio Suma; Alfonso Taurisano; Ivana Tene; Rocco Urso; Donato Calabretti.

Forza Italia: Cosimo, detto Mimmo, Ammaturo; Antonio Andrisano; Francesco Birtolo; Cosimo, detto Mimmo, Bungaro; Rocco, detto Uccio, Caforio; Teodora, detta Doriana, Calò; Giovanni, detto Gianni, Capuano; Angela Cinieri; Massimiliano Cozzi; Giuseppe D'Amuri; Damiano Dell'Aquila; Danilo Di Castri; Marika Fanelli; Francesco Magli; Marina Diana Manelli; Luca Mangia; Pasquale Mascia; Imma Sara, detta Sara, Milone; Grazia Rodio; Ivana Ruggiero; Ciro Santese; Cosimo Sarli; Concetta Sternativo; Antonietta Urso.

Fratelli d'Italia: Michele Iaia; Miriana Antonazzo; Piera Bellanova; Vito Bellanova; Anna Camarda; Melania Caramia; Nicola Carrassi; Daniela Cinieri; Pietro Ciro; Giovanni Di Punzio; Federico, detto Biagio, Felline; Giovanni Forleo; Giuliana Galasso; Concetta Granieri; Giuseppina Licciardi; Daniele Ligorio; Vincenzo Marti; Rossella Memmola; Sebastiano Palmisano; Mino Pugliese; Giuseppe Salente; Giovanni Simone; Cataldina, detta Rina, Trisolino; Danilo Vincenti.

Progetto per l'Italia: Euprepio Curto; Tommaso Attanasi; Giuseppina Balsamo; Daniele Barletta; Giuseppe Caforio; Miriana Calabretto; Giovanni, detto Vanni, Calò; Lucia Calò; Walter Cavallo; Luigi Costantino; Arcangelo Di Coste; Rosaria Di Geronimo; Antonio Di Summa; Antonio Gallone; Gianfranco Gioffredi; Carmela Lopalco; Salvatore Marrocco; Giancarlo Martellotti; Giuseppe Palmisano; Alberto Pozzessere; Maria Dora Putignano; Stefano Spinelli; Francesco, detto Gianfranco, Taurisano; Adelaide Vacca