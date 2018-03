Il M5S stacca di molto anche il centrodestra nei collegi uninominali

La tendenza del voto alle ore1,35

L’andamento del voto reale sovverte tutte le previsioni della vigilia, che ipotizzava un testa a testa in Puglia (e al Sud) tra coalizione di centrodestra e Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali. La scelta degli elettori invece è stata molto più netta, e i risultati delle prime sezioni danno i candidati del M5S in testa e nettamente staccati da quelli schierati dal patto Berlusconi-Salvini-Meloni-Fitto.

Sono ancora troppo poche le schede scrutinate, ma ad esempio nel collegio uninominale 04 per il Senato, dopo 14 sezioni che hanno completato le operazioni su 500, Patty L’Abbate ha il 45,38 per cento mentre Tommaso Scatigna del centrodestra ha per ora il 34,08 per cento. Meno accentuato il distacco tra il candidato del M5S e quello del centrodestra nell’uninominale 05 (23 sezioni su 482), sempre per il Senato, tra Iunio Valerio Romano che guida con il 40,54 e Luigi Vitali col 35,91.

Centrosinistra in piena crisi: Dario Stefàno tocca il 17,42, Irene Strazzeri di Liberi e Uguali il 2,79, sempre nel collegio 05. Nell’altro collegio uninominale per il Senato, lo 04, solo il 14,95 per Fabiano Amati, coalizione di centrosinistra, e il 2,10 per cento per Luigi Sozzi di Liberi e Uguali. Non c’è assolutamente partita, e a Palazzo Madama sarà molto difficile trovare un senatore di centrosinistra del Sud nella nuova assemblea.

Al collegio uninominale 13 della Camera dei Deputati confermato in pieno l’andamento del Senato anche se alla stessa ora era stata scrutinata solo una sezione su 218, con Anna Macina del Movimento 5 Stelle al 46,33, contro Vittorio Zizza del centrodestra con il 34 74. Per Giovanni Epifanio del Pd il 14,47. Per Giuseppe Palazzo di Liberi e Uguali l’1,93 per cento.