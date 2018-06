Ragazzi con la valigia: un flash mob di "Ora Tocca a Noi"

Il flash mob di Ora Tocca a Noi (per Riccardo Rossi)

Nella serata di ieri, domenica 17 giugno, gli attivisti del movimento “Ora tocca a noi”, lista composta da giovani studenti, lavorartori e disoccupati a sostegno del candidato sindaco Riccardo Rossi, hanno voluto dare una ulteriore dimostrazione di presenza in città. È stato realizzato un flash mob lungo le vie del centro nel quale i protagonisti rappresentavano le migliaia di studenti e lavoratori con valigie al seguito, costretti anno dopo anno a lasciare Brindisi ed emigrare verso altri lidi, per necessità e non per scelta.

Questo è uno dei motivi fondanti della nascita di questo progetto: l’atroce problema che caratterizza le nuove generazioni. Brindisi è diventata una città vecchia, destinata a proseguire la sua esistenza riducendo all’osso la presenza giovanile e determinando così la sua progressiva morte. Noi vogliamo rappresentare la speranza, la luce in fondo al tunnel, la voglia di far ripartire la nostra amata città dalla forza, dall’entusiasmo, dalla grinta dei suoi giovani, dicono gli esponenti di "Ota tocca a noi".

Ecco perché il voto del 24 giugno rappresenta la chiave di volta: Riccardo Rossi e i suoi consiglieri sono pronti a lavorare per Brindisi ponendo forte attenzione nei confronti di rinnovate politiche giovanili, della biblioteca, dell’Università, della cultura e della necessità di creare una nuova prospettiva di sviluppo e di lavoro che possa porre le condizioni affinché i nostri giovani abbiano la possibilità di restare qui e costruirsi una vita dignitosa, oltre che far tornare chi è andato via.

"Rossi è un signor no", dice l'Udc (per Roberto Cavalera)

Secondo l'Udc, partito il cui comitato cittadino è guidato da Raffaele Iaia e al primo turno è stato alleato con Michele Errico, schierato a sostegno dell'avvocato Roberto Cavalera, la storia di Riccardo Rossi come consigliere comunale è stata contraddistinta "dal no a tutto, basti ricordare le sue manifestazioni di piazza, e soprattutto a qualsiasi forma di investimento in campo industriale. Forse sono state più le volte di una opposizione discriminatoria e tendenziosa che una opposizione costruttiva".

L'Udc attribuisce alle posizioni di Rossi (che, va ricordato, è sempre stato all'opposizione e alla testa di un gruppo di due soli consiglieri) il fatto che numerose imprese si siano ritrovate con "accertamenti dietro la porta". L'Udc aggiunge che "è giusto denunciare alle autorità competenti ciò che non funziona. Ma è assurdo farlo solo dopo aver rimediato una figuraccia in aula (come dire: se non ci arrivo da solo, ci saranno altri a farlo), e contribuire a quel clima di veleni, senza prima accertarsi della consistenza dei fatti".

Un passaggio che l'Ud non chiarisce, tuttavia. "In questi giorni, invece, Rossi parla con tutti, giudica positivamente i confronti con le associazioni datoriali, le proposte dal mondo industriale di cui è stato sempre distaccato, come se fossero i guai di Brindisi. Ma è solo una recitaelettorale. Il vero Rossi è quello del no a tutto", sostiene l'Udc.





Gallery