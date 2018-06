Rossi presenterà in tutti i quartieri i suoi potenziali 20 consiglieri

BRINDISI – Riccardo Rossi, dopo l’evento in piazza Vittoria, sposta nei quartieri la presentazione dei 20 consiglieri comunali che formerebbero la maggioranza in aula nel caso di sua vittoria del ballottaggio del 24 giugno prossimo con il candidato del centrodestra, Roberto Cavalera. "Nello scorso gennaio abbiamo presentato la coalizione alla città sostenendo che volevamo costruire un progetto serio, portare aria nuova, far sedere in consiglio comunale persone nuove e preparate”, dice Rossi.

"Abbiamo promesso di cambiare lo schema: portare nuove energie, grandi competenze ed enorme passione. E cosi è stato. La promessa è stata mantenuta”, aveva detto in piazza Vittoria venerdì il candidato di Brindisi Bene Comune, Pd, LeU e Ora Tocca a Noi. “Nessuno ha mai fatto questo - ha aggiunto Rossi - perché nessuno poteva dire alla città queste sono 20 facce presentabili, 40 mani pulite, questa è gente che non ha alcuna responsabilità per i disastri del passato".

Si comincia oggi alle 18 da via Carducci al quartiere Paradiso, e poi alle 19.30 i 20 consiglieri della possibile maggioranza saranno presentati al rione Santa Chiara, in piazza Sapri. Domani, martedì 19, l'appuntamento delle 18 è con i cittadini dei quartieri Perrino e San Paolo (in piazza Bartolo Longo) mentre, alle ore 20 la coalizione di Rossi sarà in piazza Virgilio alla Commenda. Mercoledì 20, alle 18, presentazione a Tuturano, in via Vittorio Emanuele, mentre, giovedì 21, si svolgerà l’incontro con i cittadini del quartiere Bozzano, alle ore 18.30 al Parco Maniglio.

"Abbiamo dimostrato che si può fare politica senza portatori di voti, senza promettere posti di lavoro, con la testa alta, con la schiena dritta. Il 24 giugno è una data di svolta per la nostra città”, dichiara Rossi. “E' un confronto tra passato e futuro, tra la città che vuole cambiare ed una classe politica fallimentare che si è ritrovata unita, alle spalle dell'avvocato Cavalera".