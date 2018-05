I candidati sindaco alla seduta del consiglio comunale dei ragazzi

I candidati sindaco al consiglio comunale dei ragazzi

Domani 24 maggio dalle ore 10.30 alle ore 12 il Consiglio Comunale dei Ragazzi in seduta pubblica incontrerà i candidati sindaco presso la sala dell'Università di palazzo Granafei - Nervegna. All’evento parteciperanno anche i ragazzi dei consigli scolastici, e sarà presentato il rapporto finale della ricerca “Il quartiere in cui abito”.

Riccardo Rossi (sinistra): ridurre i ticket sullo sport

“L’escalation di eventi delittuosi degli ultimi giorni impone una riflessione sulle azioni da mettere in campo per contrastare il forte disagio sociale che alimenta la micro e macro criminalità. Lo sport con i suoli valori e le sue pratiche è sicuramente uno strumento utilissimo per promuovere la cultura della legalità, del rispetto delle regole e per allontanare i tanti giovani dalle strade. Lo sport così come la cultura sono indispensabili per la crescita di una comunità e per contrastare ogni forma di violenza. Per questo, ritenendo fondamentale favorire la pratica sportiva come governo cittadino ridurremo i ticket a carico delle società sportive per usufruire degli impianti pubblici, riportandoli ai valori precedenti all’arrivo del commissario Castelli che li incrementò notevolmente. Questo sarà uno dei primi provvedimenti che attueremo come prossima amministrazione comunale”.

La Uilm incontra i candidati sindaco

“La Uilm con questo incontro vuole sapere quali sono le varie posizione ed idee su industria e futuro sociale, che ben si sposano con tutte le altre attività produttive. Noi denunciammo infatti la graduale perdita di posti di lavoro nel settore dell’aeronautica e purtroppo fummo profetici. inoltre quali posizioni si vorranno definire su TAP, petrolchimico, Enel, artigianato e rete delle piccole industrie che garantiscono un tessuto sociale di vitale importanza per l’intera economia provinciale e Brindisi questo lo sa, solo che deve metterlo in pratica incalzando anche i governi nazionali. Davanti ad una platea di metalmeccanici, venerdì 25 maggio i candidati sindaco potranno spiegarci l’idea di città, l’idea di industria e l’idea di sviluppo che intendono mettere in pratica. Saranno previsti anche interventi di alcuni operai di aziende metalmeccaniche”.

La Lega presenta la lista in un comizio su legalità e giustizia

Si terrà venerdì 25 maggio alle ore 20.30 in Piazza della Vittoria, il comizio elettorale su giustizia e legalità per sottolineare la necessità, da parte della prossima Amministrazione comunale di porre particolare attenzione su questi temi fortemente sviluppati nel programma della Lega di Brindisi. Contestualemente si procederà alla presentazione ai cittadini e alla stampa della Lista dei Candidati Consiglieri Comunali della Lega. All’evento, condotto dal giornalista brindisino Nico Lorusso, parteciperanno i candidati della lista e interverranno: Massimo Ciullo - candidato sindaco per la Lega, Giovanni Riviello - presidente regionale Lega Puglia, Andrea Caroppo - segretario regionale Lega Puglia, Anna Rita Tateo - deputato Lega Salvini Premier, Roberto Marti - senatore Lega Salvini Premier.

Cavalera: "Istituiremo un difensore dei diritti dei disabili"

Il candidato sindaco Roberto Cavalera ha annunciato che, in caso di elezione, istituirà un difensore dei diritti dei disabili. “Si tratta di una figura professionale – ha affermato Cavalera nel corso di una conferenza stampa svoltasi stamani sul ponte di via del mare- che dovrà occuparsi di tutto ciò che può avere attinenza con la necessità di rispetto dei diritti dei disabili. Quindi potrà interagire, sovrintendere alla progettazione di opere pubbliche (per le barriere architettoniche), all’adeguamento di quelle esistenti, all’erogazione di servizi sociali, alla necessità di garantire controlli, stimolare e promuovere formazione specifica per il personale comunale, migliorare i canali di comunicazione tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni di settore ed in singoli cittadini con problemi di disabilità, implementare la segnaletica per ipovedenti, i segnali acustici ai semafori ed altre forme di intervento per migliorare la qualità della vita di diversamente abili”.

“I disabili brindisini – ha aggiunto – hanno molte ragioni per chiedere più attenzione nei loro confronti. Si passa dalle enormi carenze dell’assistenza pubblica per colpa di una Regione Puglia totalmente assente, alle carenze strutturali della nostra città. Basta citare il nuovo sottopassaggio pedonale di via Torpisana (privo di un ascensore), o proprio questo ponte di vetro, o ancora gli uffici pubblici e le scuole che presentano una infinità di barriere architettoniche"