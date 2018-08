Il movimento "Ora tocca a noi" riparte con un'assemblea pubblica

BRINDISI - Il movimento Ora tocca a noi, dopo la tornata elettorale e “l’esordio” nel consiglio comunale di Brindisi, riparte con più forza ed entusiasmo per intraprendere una nuova idea di politica, traducendo le proposte del programma presentato ai cittadini in iniziative.

Domani, giovedì 30 agosto alle ore 18:00, nell’ex convento Santa Chiara (Via Santa Chiara 10, a pochi passi da Piazza Duomo), si svolgerà un'assemblea pubblica per rafforzare lo stretto rapporto costruito con la cittadinanza nei mesi precedenti e per sviluppare nuove pratiche per un'amministrazione partecipata: insieme all'assessore allo sviluppo economico e alle politiche giovanili Roberto Covolo dialogheremo sulle nuove frontiere di utilizzo degli spazi inutilizzati da restituire alla cittadinanza, aprendo una strada virtuosa nella gestione del patrimonio pubblico di Brindisi.

Alla discussione prenderà parte anche il Sindaco di Brindisi, ing. Riccardo Rossi, per consolidare ancor più l’idea che l’amministrazione di una città si debba sviluppare insieme ai cittadini, ascoltando e partecipando ai dibattiti.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Link evento Facebook: http://bit.ly/Assemblea30agosto