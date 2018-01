Errico e il centrosinistra: "Non adesione, ma avvio di un programma comune"

BRINDISI – Non semplice adesione al centrosinistra, ma richiesta di avvio di una nuova fase costituente assieme al centrosinistra. Mette i puntini sulle “i” il notaio Michele Errico, che oggi con una breve nota chiarisce quale sia la posizione dei movimenti che coordina rispetto alla vicina scadenza elettorale amministrativa. Quindi l’alleanza si potrà fare, purché si parta da un punto comune per stilare un programma – dice Errico – che dovrà avere un respiro progettuale di 20 anni. “Per rompere con il recente passato in maniera definitiva”.