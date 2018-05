Il sindaco di Ceglie Messapica aderisce a Forza Italia

CEGLIE MESSAPICA - Ha deciso di aderire a Forza Italia, infine, il sindaco di Ceglie Messapica. E sarà un ingresso in pompa magna, quello di Luigi Caroli nel partito di Berlusconi, alla presenza della capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini, oltre che dello stato maggiore locale, dal coordinatore regionale Luigi Vitali, a quello provinciale. Caroli ha deciso di tenere una conferenza stampa, alle 11,30 di sabato prossimo 26 maggio al ristorante Tre Trulli. Caroli, di professione agente assicurativo, non ha avuto una navigazione tranquilla in questi anni. Il passaggio in Forza Italia dovrebbe dare stabilità alla sua amministrazione. Poi ci sono le regionali. Chissà.