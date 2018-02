Il tour elettorale dei candidati di Noi con l'Italia, M5S e Liberi e uguali

Si infittiscono le agende dei candidati alla Camera al Senato in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 4 marzo.

Noi con l'Italia

L’ex senatore Vittorio Zizza, candidato di Noi con l’Italia al collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 13 per la coalizione di centrodestra, giovedì (15 febbraio), sarà a Brindisi per completare il suo tour nell’aziende del territorio, incontrerà gli imprenditori e i lavoratori con i quali già da tempo ha istaurato un dialogo aperto su quelle che sono le problematiche del comparto industriale brindisino e le strategie di risoluzione.

Nel pomeriggio, sempre a Brindisi, il candidato di Noi con l’Italia per il centrodestra, parlerà di esposizione all’amianto con le associazioni ambientaliste. La tutela dei lavoratori e dell’ambiente sono tra i temi che compongono il ricco programma elettorale. Alle 18.00 a Cisternino in via Roma al civico 20, Zizza, infine incontrerà le rappresentanze sindacali per fare il punto sulle vertenze occupazionali del territorio. Venerdì 16 febbraio alle ore 18:00 sarà presso l’Ex Fadda “L'officina del Sapere”, un momento di confronto e condivisione di idee.

Movimento Cinque Stelle

Venerdì 16 febbraio alle ore 18:00, si terrà a Latiano, presso il Salone Flora del Comune di Latiano, la presentazione dei Candidati del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato. Interverranno, il consigliere regionale del M5S Gianluca Bozzetti e il Deputato M5S in Commissione Agricoltura Giuseppe L'Abbate. L' incontro proseguirà, alle ore 19:00, presso il comune di San Michele Salentino in via Pietro Micca, 35.

Liberi e Uguali

Per quanto riguarda gli appuntamenti dei candidati di Liberi e Uguali, mercoledì 14 febbraio, la candidata Rosanna Cavallo al collegio senatoriale Puglia 2 incontra le realtà imprenditoriali della città di Brindisi. Venerdì 16 febbraio, presso la sede del comitato in Via De Flagilla 30, incontro – dibattito su “Il lavoro quello buono “, tema a cui Liberi e Uguali sta dando la massima attenzione.

Nella mattinata del 22 febbraio, la candidata Rossella Muroni incontrerà gli operatori e imprenditori dell’ area di Torre Guaceto a Serranova ; a seguire, presso l’ex Fadda a San Vito dei Normanni, pranzo sociale. Sempre il 22 febbraio, alle ore 19. 30, Massimo D’Alema, con tutti i candidati della provincia di Brindisi, incontrerà le elettrici e gli elettori.

Sono in atto incontri della candidata Rosanna Cavallo nei quartieri e con le associazioni di volontariato ed ambientaliste. A fine mese, in programma un’iniziativa sulle politiche socio sanitarie.