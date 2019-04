Elezioni europee: Ilaria Antelmi si candida con la Lega

BRINDISI – Anche la brindisina Ilaria Antelmi punta a un seggio nel parlamento Europeo, fra le file della lista “Lega – Salvini premier”. La candidatura della Antelmi è stata presentata insieme alle candidature di altri quattro pugliesi, Massimo Casanova, Andrea Caroppo, segretario regionale del partito di Matteo Salvini, e Antonella Lella, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta sabato pomeriggio (27 aprile) presso l'hotel Sette Mari di Bari.

Nel suo intervento Ilaria Antelmi, unica brindisina dei candidati della Lega del Capoluogo Adriatico ha sintetizzato così il contenuto del proprio programma elettorale: “La politica mi ha sempre appassionata e da tre anni sono dirigente della Lega Salvini Premier di Brindisi. Mi sono candidata per rappresentare le istanze di un territorio che da decenni è maltrattato da un Europa sorda, mai vicino ai problemi della gente”.

“Per me – prosegue - Prima l'Italia’ vuol dire valorizzare il Sud. Da donna e madre intendo rappresentare i bisogni dei nostri figli per non permettere che cadano in cattive compagnie, nella droga e che siano costrette ad emigrare per far valere la propria preparazione”.

“Il mio impegno - afferma la Antelmi - riguarderà anche il campo dell’agricoltura, uno dei punti di forza che ci fa grandi in tutto il mondo per le nostre eccellenze culinarie derivanti dall’ottima materia prima. È con la politica del buonsenso che contraddistingue la Lega che mi impegnerò affinché questo avvenga.

Gallery