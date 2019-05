Parlamento europeo: incontri con i candidati del Pd e della Lega

Brindisi, incontro con la candidata Pd, Cerroni

Venerdì 17 maggio, a Brindisi, alle 09:30, presso la federazione del Partito Democratico in Via Osanna 61 si terrà la conferenza stampa che presenterà la candidatura di Caterina Cerroni al Parlamento europeo. “La sua candidatura, e lo spirito che essa incorpora – si legge in una nota del Pd - non è solo una sfida accettata per amore del nostro partito ma è qualcosa in più”.

“La candidatura infatti raccoglie le necessità di una giovane generazione che da anni vede i suoi bisogni anteposti a logiche disallineate dal contesto che vive. Esempio lapalissiano ne è il Sud con drammi quali Ilva, Terra dei fuochi, alta disoccupazione giovanile (e non), disagi sociali e emigrazione, questioni irrisolte che da anni attanagliano questa parte di Italia e che le nuove generazioni pagano direttamente”.

Brindisi, incontro con i candidati della Lega

Sabato 18 maggio, alle ore 10.30, presso il comitato elettorale situato in via Fulvia angolo via Monte Sabotino, a Brindisi, Andrea Caroppo e Antonella Lella presenteranno alla città di Brindisi la propria candidatura alle elezioni del Parlamento Europeo nella lista della Lega.

Nella circostanza, alla presenza di Gianluca Alparone, componente tavolo tecnico nazionale Flat Tax, verrà anche inaugurato lo sportello cittadino Flat Tax al fine di offrire ai cittadini la possibilità di approfondire e chiarirsi le idee su uno strumento che può davvero rappresentare una svolta per il sistema fiscale italiano.