Brindisi, assestamento di bilancio: incontro opposizioni-prefetto

BRINDISI – Secondo un comunicato diramato dall’opposizione consiliare di centrodestra, nella giornata di ieri martedì 10 settembre il Comune di Brindisi avrebbe ricevuto la sollecitazione del prefetto Umberto Guidato per l’approvazione del provvedimento di tutela degli equilibri di bilancio. Oggi lo stesso prefetto ha incontrato i rappresentanti dei gruppi consiliari in questione, Massimiliano Oggiano di Fratelli d’Italia, Gianluca Quarta di Forza Italia, Ercole Saponaro della Lega e Luciano Loiacono di Idea, “i quali hanno rappresentato allo stesso le gravissime irregolarità procedurali che l'amministrazione comunale del sindaco Rossi sta perpetrando ai danni del consiglio comunale, dei consiglieri di opposizione e dell'intera comunità locale”, ha dichiarato il vicepresidente dell’assemblea consiliare, Massimiliano Oggiano.

Nel corso dell’incontro con il prefetto, “i consiglieri intervenuti hanno sollevato tutta una serie di criticità e omissioni che per l'attuale amministrazione sono diventate la regola e non l'eccezione. E' stato fatto presente che sono passati oltre 40 giorni dalla data entro la quale (31 luglio) il consiglio comunale avrebbe dovuto approvare la delibera di assestamento di uno squilibrio di bilancio che il dirigente dei servizi finanziari aveva certificato in circa 1.200.000 di euro, e che, seppure dovessimo andare in consiglio comunale per fine mese primi di ottobre e quindi con tre soli mesi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019, non ci sono più i tempi tecnici per riequilibrare il bilancio comunale attraverso la procedura ordinaria”, si legge nella nota dei partiti di opposizione. Il prefetto, a sua volta, ha assicurato che convocherà il sindaco di Brindisi.