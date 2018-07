Incontro pubblico sul lavoro con l'assessore regionale Leo

BRINDISI - Il coordinamento cittadino di Liberi e Uguali organizza, per venerdì 13 luglio, alle ore 19 presso la sede di via De Flagilla 30, un incontro pubblico sul tema del lavoro e della formazione dal titolo “La nuova Legge regionale sulle politiche attive del lavoro, il piano pluriennale per l’ occupazione, i servizi dell’ agenzia Arpal e dei Centri per l’ Impiego”.

Un’ iniziativa in cui, oltre all’ intervento iniziale Rino Piscopiello (in qualità di componente del coordinamento cittadino di Liberi e Uguali), vi saranno quelli di Cristiano D’ Errico (consigliere comunale eletto al Comune di Brindisi), Claudia Nigro (responsabile delle politiche giovanili della Cgil Brindisi), del presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, e di Sebastiano Leo (assessore regionale al Lavoro).