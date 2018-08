Interventi di edilizia scolastica: finanziamento di 1,2 milioni per Carovigno

​COMUNICATO –Il Comune Carovigno si aggiudica il finanziamento regionale per lavori di edilizia scolastica. La partecipazione al bando regionale per il piano triennale di edilizia scolastica 2018/2019 si conclude positivamente con l'affidamento di un finanziamento complessivo di euro​ 1.083.000,00 che si somma a una quota di cofinanziamento comunale ​pari a 122.500,00 euro per un totale ​di euro ​1.205.500,00 euro.

“L'amministrazione comunale porta a casa un risultato importante – afferma l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia scolastica, architetto Toni Camporeale, che ha curato in prima persona il progetto risultato vincitore - Questa cifra importante rappresenta il costo totale degli interventi da destinare alla scuola secondaria di primo grado Alessandro Massimo ​Cavallo. Gli interventi interesseranno la palestra, il rifacimento dei bagni, opere di adeguamento e rifacimento degli impianti fognari, idraulici, termici, elettrici​, ​oltre alle ​opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Insomma, interventi necessari per la sicurezza dei nostri bimbi”.

Gallery