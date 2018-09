Il premier Conte venerdì sera a Ceglie Messapica: intervista in piazza

CEGLIE MESSAPICA - Passerà anche dal Brindisino il premier Giuseppe Conte, durante un tour che l'8 settembre lo porterà al tradizionale intervento per la giornata inaugurale della Fiera del Levante. Il presidente del Consiglio comincerà il suo viaggio il 6 da Ischia, dove andrà a visitare i centri colpiti dal terremoto, poi icontrerà tutti i sindaci dell'isola. Il 7 Conte arriverà a Ceglie Messapica, dove alle 20,30 in piazza Plebiscito sarà intervistato da Angelo Maria Perrino, direttore di AffariItaliani, nell'ambito degli eventi de "la Piazza", dove sono stati già protagonisti il ministro Barbara Lezzi e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'8, dopo il discorso alla Fiera del levante, il premier sarà all'aeroporto di Bari per l'avvio di un cantiere, quindi a Bisceglie per i progetti digitali di DigithOn. Quindi la parftenza per il Forum Ambrosetti di Cernobbio.