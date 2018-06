Ultimo fine settimana di campagna elettorale prima del 10 giugno

Massimo Ciullo (centrodestra)

E' atteso per domani, sabato 2 giugno, il segretario nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità, Gianni Alemanno, a sostegno della campagna elettorale del partito e del candidato sindaco della destra, Massimo Ciullo. Alemanno, ex ministro delle Politiche agricole e forestali, sarà accompagnato dal presidente provinciale e commissario regionale, Cesare Mevoli. L'incontro si terrà alle 17.30 sulla terrazza panoramica dell’hotel “Palazzo Virgilio”, sito in corso Umberto a Brindisi. Ci saranno i responsabili dei partiti e delle liste che fanno parte della coalizione. Al termine, Alemanno, già sindaco di Roma, incontrerà le rappresentanze del mondo agricolo e visiterà gli stand delle cantine presenti al “Vinibus Terrae”, sul lungomare Regina Margherita. Domenica mattina proseguirà il suo tour elettorale in provincia di Bari.

Di Noi sulla sorte della Biblioteca Provinciale

"Chiunque sarà il prossimo sindaco di Brindisi - afferma l'avv. Ferruccio Di Noi, candidato sindaco per la lista "Impegno Sociale" - è doveroso e diventa anche primario impegnarsi, da subito, per la riapertura della Biblioteca Provinciale, baluardo della cultura ed esempio di civiltà e di riscatto della nostra Brindisi. Una città senza cultura è come una città senza luce e non è possibile demandare anche la cultura alle iniziative dei privati e dei singoli cittadini. Diverse generazioni - conclude l'avv. Ferruccio Di Noi - hanno usufruito dei servizi e del patrimonio storico e culturale della biblioteca provinciale e non si può rimanere inerti e subire in silenzio l'ennesimo scippo ai danni di Brindisi".