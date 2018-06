La gara tra i candidati sindaco

SAN DONACI - E’ sfida a tre per il governo dell’unico comune della provincia non commissariato, alla scadenza naturale del mandato del sindaco Domenico Fina, eletto a maggio 2013. I candidati per la Fascia Tricolore sono Dolores Bardicchia, per i 5Stelle; Angelo Marasco con San Donaci Futura e Antonella Vincenti in pista con la lista chiamata ConVincenti sindaco.

Candidato sindaco Dolores Bardicchia

Movimento Cinque Stelle: Salvatore Alemanno; Gino Fanelli; Francesca Capodieci; Francesca Presta; Francesca Pepe; Massimo Cordel; Luca Cenerario; Mino Maci; Carmine Zicola; Donato Pagano; Arianna Vitti; Luciana Marziano.

Candidato sindaco Angelo Marasco:

Lista San Donaci Futura: Rosita Perrone; Carmine Brogna; Franco Rizzo; Valentina Fina; Mariangela Presta; Teresa Donateo; Gianluca Zurlo; Angelo Presta; Maria Elena Mauro; Marco Lolli; Mario Zezza; Marco Vergine

Candidato sindaco Antonella Vincenti

Lista ConVincenti: Alessandra De Mitri; Pinuccia Fortunato; Mimmo Rubino; Vincenzo Rizzo; Maurizio Greco; Pierangela Del Prete; Pompilio Perrone; Barbara Gioffreda; Alfonso Lezzi; Giovanni Lolli; Annita Serio; Maria Gilda Quarta.