Leu: "Risultato elezioni deludente, ma il nostro impegno va avanti"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del coordinamento cittadino di Leu (Liberi e uguali) sull'esito delle elezioni politiche e sui prossimi appuntamenti in vista delle consultazioni amministrative che si terranno a Brindisi.

Il Coordinamento cittadino di Liberi ed Uguali, riunitosi con la candidata al Senato Rosanna Cavallo, anche a nome degli altri candidati ringraziano le compagne ed i compagni che nel corso della passata campagna elettorale strada per strada, nei quartieri e nei luoghi di lavoro con passione ed impegno straordinari hanno consentito di divulgare i nostri valori, le ragioni del nostro impegno politico e le nostre proposte programmatiche.

Ringraziamo soprattutto le 1.200 persone che nella nostra città hanno condiviso le nostre proposte ed hanno espresso la loro fiducia votando per il nostro movimento ed i nostri candidati: sentiamo la responsabilità di non deludere la fiducia che ciascun elettore ci ha accordato.

Il risultato che abbiamo conseguito è deludente, non dobbiamo e non vogliamo nasconderlo. Abbiamo bisogno di riflettere per comprendere le ragioni di un risultato che non è all’altezza delle aspettative di tutti noi. La sinistra è in crisi: lo è nel linguaggio, nella cultura politica, nelle prospettive e, soprattutto, nella capacità di parlare ai cittadini, di interpretarne le istanze, di rappresentare i molti e non i pochi.

Siamo fermamente convinti, però, che fino a quando vi saranno discriminazioni e disuguaglianze vi è lo spazio per una forza politica di sinistra, capace non solo di testimoniare i valori universali di libertà ed uguaglianza, ma di elaborare politiche che concretizzino questi valori. Una sinistra unita, plurale, innovativa, capace di rappresentare le istanze ed i bisogni delle fasce più deboli della nostra società, oggi maggioritarie, e ridare speranza, scongiurando derive populiste ed autoritarie.

Una forza politica tanto più necessaria nella nostra città, in cui il disagio e la sofferenza non sono solo il minimo comune denominatore della condizione di vita di molte donne e molti uomini, ma anche la condizione in cui operano gli attori sociali ed economici. Le prossime elezioni amministrative hanno un importanza fondamentale proprio perché il consiglio comunale e l’amministrazione che saranno eletti avranno il compito di ridisegnare il futuro della nostra città.

Brindisi ha necessità di rompere con il passato se si vuole garantire sviluppo e condizioni di vita dignitose. Per riprendere con forza e determinazione la nostra iniziativa politica, diamo appuntamento a compagne, compagni ed elettori per domenica 18 Marzo 2018 alle ore 10.00 presso la sede di Liberi Uguali a Brindisi,