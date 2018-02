Politiche e Comunali: calendario delle iniziative di partiti e candidati

Articolo in aggiornamento costante

Lunedì 12 febbraio, alle ore 18.00, presso l'Hotel Orientale, nel capoluogo, manifestazione del Partito Repubblicano Italiano sul tema "Ridiamo voce a Brindisi". Nel corso della iniziativa saranno presentati i candidati nei collegi uninominali e plurinominali alla Camera e al Senato.

Domenica 11 febbraio alle ore 11, Nicola Ciracì (Noi con l’Italia - Udc), candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3 (Brindisi-Taranto-Martina Franca-Monopoli) aprirà la sua campagna elettorale per le Politiche del 4 marzo presso il Bar Movida in via Bari a Ceglie Messapica. “Dopo quattro anni di grande impegno e di importanti risultati raggiunti - dichiara il deputato uscente - sono pronto a lanciarmi in questa nuova sfida con un unico tarlo fisso nella testa: continuare a far bene per il mio e il nostro territorio, stavolta non da parlamentare di opposizione ma della coalizione che governerà il Paese”.

Il movimento civico “Noi Ci Siamo” di Francavilla Fontana, dopo aver elaborato i criteri sulla base dei quali individuare il candidato sindaco, pubblicati nel numero unico in formato cartaceo in distribuzionei, ha individuato nella persona di Pietro Iurlaro il sindaco ideale per affrontare l’attuale situazione amministrativa della Città, dopo dieci anni di crisi che hanno portato a ben tre commissariamenti. “Noi Ci Siamo “ presenterà la sua adesione in una assemblea pubblica, alla presenza della stampa, martedì 13 febbraio alle ore 18.30, presso la sala riunioni del Caffè Nausicaa (via Roma).

