Mesagne, cinque candidati sindaco e una marea di aspiranti consiglieri

MESAGNE – Cinque candidati sindaco a Mesagne, in corsa per le elezioni del prossimo 26 maggio, dopo la fine anticipata dell’Amministrazione di Pompeo Molfetta, per effetto della sfiducia fuori dall’Aula del Consiglio, il 21 gennaio scorso.

Ai nastri di partenza sono pronti: Rosanna Saracino per il centrosinistra, la prima a ufficializzare la candidatura a sindaco; Antonio Calabrese; Carmine Dimastrodonato per il centrodestra (con l'esclusione di Forza Italia e Idea), Carlo Ferraro per il movimento 5Stelle e Antonio Matarrelli per la coalizione Insintonia. Le liste sono state presentate nella mattinata di oggi.

Candidato sindaco Rosanna Saracino

Partito democratico: Fernando Orsini, Mary Capodieci, Mariolina Semeraro, Daniela Faggiano, Massimo Geusa, Cosimo Andrea Poci, Luigi Scalera, Renato Zanzarella, Fabrizia Falcone, Francesco Rogoli, Francesca Riccio, Cristiano Zullo, Giada Loreta Coppola, Francesco Casamassima, Rita Pagliara e Giuseppe Indolfi.

Mesagne democratica: Sante Pettograsso, Daniela De Roma, Mario Montanaro, Andrea Poci, Antonio Demitri, Giusy Scalera, Danilo Denitto, Federica Caramia, Alessandra Demilito, Ludovico Tenore, Maria Concetta Falcone, Brunilda Tahirllari, Enrico De Marco, Maria Teresa Dellegrottaglie, Fasta Cosentino e Carmelo Zullo.

La M: Alessandro Denitto, Agnese Poci, Manuel Marchionna, Ilaria Magri, Marcello Ostuni, Paola Galasso, Pietro Rosato, Vincenza Colelli, Domenico Salvati, Maria Stefania Semeraro, Paolo Colucci, Laura Totano, Marco Profilo, Ursula Elisabet Baccinelli, Daniele Magri, Oriana Facecchia.

Mesagne Progressista: Francesca Bettin, Maria Bidetti, Maurizio Brio, Umberto Cellino, Andrea Giuseppe de Amico, Angela Patrizia Denitto, Simonetta Denitto, Mariarita De Rinaldis, Giuseppe Dipresa, Sandro Gori, Carla Maria Graduata, Antonio Monsellato, Federico Polito, Cosimo Pulieri, Giovanbattista Ragusa e Luigina, detta Gina, Spremulli.

Liberi Tutti: Vito Lenoci, Annachiara Altavilla, Maria Giovanna Caforio, Luigi Colelli, Rosetta Donato, Rita Fagiano, Amedeo Greco, Francesco Laterza, Marta Francesca Massafra, Pompeo Molfetta, Cosimo Perez, Vito Quaranta, Domenico Rogoli, Maria Addolorata Rogoli, Angelo Gabriele Scalera e Daniela Summa.

Candidato sindaco Antonio Calabrese

Mesagne in Comune: Maria Angela Alemanno, Pasquale Antonucci, Antonio Bonocore, Cosimo Caramia, Paolo Celino, Concetta De Vito, Davide Giaffreda, Sergio Iacobazzi, Orazio Leo, Simona Marrazza, Francesco Martella, Angelo José Pacciolla, Maria Susanna Padula, Luigia Serio, Luana Stanisci, Antonio Vita.

Italia in Comune: Carlo Blasi, Orlando Buffo, Stefania Calabrese, Donatella Capodieci, Fabio Carluccio, Cosimo Cipulli, Stefania Caluccelli, Oronzo Contessa, Alberto Destino, Anna Facecchia, Stefano Furone, Riccardo Gagliardi, Antonio Leo, Maria Rita Lubelli, Vincenzo Marino, Mara Taveri.

Candidato sindaco Antonio Matarrelli

Avanti Mesagne: Anna Maria Calabrese, Mariateresa Bianco, Vincenzo Carella, Maria Grazia Castellana, Stefano Crovace, Cristina Rosa De Fazio, Luigi Faggiano, Stefano Grande, Fabio Guarini, Anna Rita Ligorio, Stefano Martella, Alessandro Martellotta, Michele Mennuni, Marco Mitrugno, Domenico Stella, detto Mimmo, Tiziana Zurlo

Mesagne Viva: Matteo Camassa, Luigi Campana, Annamaria Caprioli, Sabrina Conti, Cataldo detto Nino Crusi, Simona De Carolis, Francesco Debenittis, Gabriella Dellomonaco, Federica Dimonte, Maria Stefania Lanzilao, Lucia Licciulli, Daniel Maggio, Alessandro Nitti, Alessandro Pastore, Cosimo Primiceri e Francesco Russo.

Mesagne Insieme: Maurizio Asparra, Lolita Calò, Alessandra Carriero, Silvia Caponegro, Gianfranco Castrignanò, Attilio Giuseppe Falcone, Cosimo Franceschiello, Emanuele Marrazza, Simona Vincenza Mingolla Murri, detta Simona Murri, Francesco Narcisi, Carmelo Perrucci, Gianfranca Rogoli, Miriam Solimeo, Antimo Sportelli, Paola Tarantino e Aldo Vangi.

Mesagne popolare: Francesco Campana, Antonio Colucci Carluccio, detto Giuseppe, Luana Coppola, Eleonora D’Apolito, Silvia Demilito, Liviana Devicienti, Antonio Esperte, detto Tony, Marco Cosimo Falcone, Egle Tatiana Ignoni, Gabriella Palma, Andrea Pellegrino, Maurizio Piro, Stefania Radeglia, Francesco Scalera, Giuseppe Semeraro e Benedetta Stranieri.

Lista civica Vizzino: Luigi Vizzino, detto Gino, Sharon Capodieci, Chiara Cellino, Vincenzo Dagostino, Valentina Cosima Dellimauri, Emanuela Distante, Antonella Paola Gatto detta Antonella, Emanuele Guglielmi, Antonio Mingenti, detto Antonello, Mariangela Pisani, Alessandro Quarta, Maria Teresa Saracino, Domenica Semeraro, Pietro Solda, Antonio Solito e Rosa Tortorella, detta Rossella.

La mia città: Maria Carmen Calò, Paola Centola, Alessandro Cesaria, Roberto D’Ancona, Maria De Guido, Antonio Esposito, Massimo Farina, Debora Favorito, Cristina Filograno, Alessia Guarini, Aantonio Magri, Tiziana Mitrugno, Emanuele Perez, Roberto Pomo ed Elvia Zurlo.

Giovani Mesagnesi: Amedeo Cellino, Pinella Colonna, Francesca Destino, Antonio Franco, Andrea Ignone, Dora Inguscio, Stefano Mattia, Delia Passante, Marco Pesce, Maria Rita Salamina, Attilio Sanfedino, Maria Carmela Saracino, Sante Vincenzo Sicilia detto Vincenzo, Irene Solimeo, Benedetto Urgese e Gabriel Zurlo Sconosciuto.

Mesagne Civica: Giuseppe Ancora, Alessandro Borgio, Mauro Resta, Marco Calò, Fabrizio Vinci, Oronzo Galasso, Aldo Chirone, Valentina Spinosa, Rossella Marino, Stefania Dellomonaco, Fabio Carella, Cosimo Esperti, Rosella Marchionna, Alessandra Campana, Francesca Molfetta e Cosimina Orsini.

Mesagne al Centro: Omar Ture, Antonio Angelo Pellegrino, Saverio Marini, Fabio Di Monte, Marco Bagnardi, Pietro Eleni, Gabriele Zurlo, Valentina Magrì, Antonella Facecchia, Giorgia Di Mida, Simonetta Desiate, Raffaele Zofra, Tamara Ettorina Palermo, Giuseppe Lecce, Veronica Acquaviva e Cristian Prezioso.

Candidato sindaco Carlo Ferraro

Lista 5Stelle: Gianluca De Netto, Carmelo Carbone, Carbone Leonardo Massimino Carbone, Marcello Dipietrangelo, Ivana Distante, Alessandro D’Oria, Maria Vincenza Giardino,Oronzo Gigliola, Silvia Merenda, Angelica Miccoli, Palmina Mosaico, Danilo Perrucci, Francesco Romano, Annalisa Scialpi, Fabio Sportelli, Beniamino Velardi.

Candidato sindaco Carmine Dimastrodonato

A sostegno di Dimastrodonato ci sono tre liste: Mesagne Moderata, Lega Salvini Puglia, Fratelli d'Italia.