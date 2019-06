Mesagne, cinque assessori per il sindaco Matarrelli

MESAGNE - Esecutivo a cinque per il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli: oggi ha varato la Giunta, scegliendo come suo vice l'avvocato Giuseppe Semeraro, al quale ha assegnato le deleghe all’Urbanistica, Patrimonio, Affari Legali.

Semeraro ha 55 anni, è avvocato e ha una lunga esperienza nelle istituzioni come consigliere comunale, assessore nella giunta Incalza, presidente del Consiglio comunale nell'amministrazione Molfetta. Nell'esecutivo ci sono: Roberto D’Ancona, 47 anni, imprenditore artigiano, assessore ai Lavori Pubblici, protezione civile e sport, è stato per quattro volte consigliere comunale, già assessore ai Lavori pubblici nella giunta Molfetta; Antonio Mingenti, 57 anni, assessore alle Attività produttive e politiche comunitarie, già consigliere comunale, istruttore di attività sportive; Maria Teresa Saracino, 46 anni, avvocato, assessore all’Ambiente, Ecologia, Servizi Demografici e Risorse Umane, è stata due volte consigliere comunale e assessore ai Servizi sociali, polizia locale e quartiere nella precedente giunta Molfetta; Anna Maria Scalera, 41 anni, laureata in Giurisprudenza, assessore ai Servizi sociali ed educativi, Diritti e tutela dei Consumatori, Percorsi di Legalità, è stata già consigliere comunale e assessore alle Attività produttive e Turismo nella precedente giunta Molfetta.