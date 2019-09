Mimmo De Michele nuovo segretario cittadino della Lega

L’avvocato Cosimo De Michele è il nuovo segretario della Lega Salvini Premier della città di Brindisi. La nomina è stata fatta dal segretario provinciale, Lelio Lolli, di concerto con il segretario regionale, l’onorevole Luigi D’Eramo, e con il responsabile politico dell’area Grande Salento, il senatore Roberto Marti. De Michele si è distinto per „competenza, professionalità, esperienza politica - si legge in una nota della Lega - ed altresì per le sue innegabili qualità umane e capacità di aggregazione“.

Al neo segretario cittadino vengono rivolti „i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà assolvere al delicato incarico politico conferitogli con dedizione, serietà, equilibrio e competenza“.