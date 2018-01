Oria, la coalizione per il cambiamento: "Carone candidato sindaco"

ORIA - Scelta in rosa a Oria, per la coalizione per il cambiamento che in vista delle elezioni ha scelto Maria Luisa Carone. La decisione è stata assunta al termine dell'incontro che si è tenuto nella giornata di domenica 14 gennaio 2018, al quale hanno partecipato i rappresentanti di quattro movimenti civici e una rappresentanza del Pd, sostenitore dei principi che animano il gruppo della Coalizione: principi di correttezza, lealtà, impegno, interesse esclusivo per i bisogni della città, principi che delineano una linea politica esclusivamente al servizio del cittadino basata sulla trasparenza e sulla legalità

Ha moderato Gianluca Schifone e sono intervenuti i rappresentanti di Cambiamo Storia, Insieme per Oria, Oria è e Legalità e Sviluppo per Oria i quali, dopo aver ricordato l’impegno costante dei quattro movimenti sin dalla precedente campagna elettorale, la coesione e la ferma volontà di continuare nell’impegno assunto tre anni fa, hanno formalmente comunicato di aver scelto, di concerto con i propri movimenti, Maria Lucia Carone quale loro candidato sindaco.

L’incontro si è quindi concluso con l’intervento di Maria Lucia Carone, la quale dopo aver ringraziato per la fiducia accordatale, ha invitato tutti a collaborare con lo stesso spirito e con lo stesso impegno che hanno fin dall’inizio animato la coalizione. I principi enunciati fin dalla nascita della coalizione sono non solo validi, ma irremovibili e perciò non negoziabili. Il cambiamento, tanto declamato da tutti, per la Coalizione é cambiamento nella forma e nella sostanza, è cambiamento nel fare politica, è cambiamento nell’amministrare. Quindi non si riparte per una campagna elettorale, ma si prosegue il lavoro iniziato tre anni fa e mai interrotto dai quattro gruppi, che sono rimasti saldamente uniti nella propria quotidiana attività a difesa di quei principi che li animano e sostengono.