"La Balestra abbia uno scatto d'orgoglio e si dimetta"

BRINDISI – Ancora il caso Adriana Balestra alla ribalta, la consigliera provinciale eletta nella maggioranza di centrosinistra a sostegno del presidente Riccardo Rossi, ma poi comparsa durante la campagna elettorale per le Europee sul palco con Matteo Salvini, al comizio tenuto a Ostuni. Rossi, in conseguenza di ciò, aveva poi ritirato le deleghe alla Balestra.

Nell’ultima seduta del consiglio provinciale il Pd ha chiesto le dimissioni dalla carica di Adriana Balestra, e lo stesso le era stato chiesto di fare a Francavilla Fontana, dove era stata eletta nella maggioranza del sindaco Antonello Denuzzo che attualmente regge il Comune, che considera le sue simpatie leghiste assolutamente incompatibili con i principi della lista civica in cui si era candidata, Idea. Ma la Balestra si era dichiarata indipendente, lasciando il gruppo di Idea.

Oggi Valentina Fanigliulo, consigliera provinciale Pd. Torna alla carica: “Durante l'ultimo consiglio provinciale abbiamo ascoltato le sorprendenti e affatto coerenti dichiarazioni di Adriana Balestra su quanto successo durante l'ultima tornata elettorale europee, ammettendo candidamente sin dal principio la sua vicinanza e appartenenza alla Lega”.

“In parole povere – prosegue la Fanigliulo - è emerso che la sua adesione, dapprima ad una lista civica nel suo paese e dopo ad una lista di centrosinistra alla Provincia di Brindisi con Riccardo Rossi presidente, è stata frutto solo di convenienza e opportunismo politico. Per questo il gruppo del Partito democratico, durante il consiglio provinciale, ha chiesto le immediate dimissioni della consigliera, ritenendo inaccettabile che venisse mantenuto un ruolo istituzionale di rappresentanza acquisito aderendo ad una formazione con valori da lei chiaramente sconfessati”.

“La cosa più grave è però il fatto che la stessa consigliera Balestra, forse poco consapevole dell'importante ruolo rivestito, pensa di non dover dare giustificazioni ad un comportamento a dir poco contraddittorio e incoerente, dopo aver letteralmente abbindolato i suoi elettori – accusa la consigliera provinciale Pd - e tutti noi facendoci credere di essere, politicamente, chi non è”.

“In un quadro generale molto fluido della politica che paga un senso di sfiducia generalizzato, in cui il disorientamento e la confusione regnano sovrane, il comportamento della Balestra è da stigmatizzare. Auspico quindi in un suo scatto d'orgoglio e, come già ribadito in consiglio provinciale, nelle sue dimissioni da consigliera provinciale per ridare dignità al ruolo istituzionale da lei ricoperto”.