Pd, riunione della segreteria rinnovata con Cannalire al timone

BRINDISI - Nella serata di ieri si è riunita la segreteria cittadina del Pd nella sua veste rinnovata con il segretario Francesco Cannalire, Sandro Anelli (tesoriere), Antonio Melcore (responsabile organizzativo), Vittorio Rina, Adriana Policicchio, Eugenio Guadalupi, Michele Sardano, Valeria Titi, Marco Della Rosa e Simona Solidoro.

"Il lavoro di questa nuova squadra si articolerà a supporto dell’Amministrazione comunale nel segnalare le istanze e le necessità dei cittadini", si legge nella nota. "Per meglio ottemperare a questo ruolo si è deciso di inaugurare una stagione di ascolto attraverso tavoli tematici puntuali e anche a quelle esigenze che i brindisini continuano a segnalarci. Vogliamo essere accanto alla gente e portare avanti un’attività rivolta a risolvere i problemi veri e concreti e a realizzare il nostro programma elettorale".

"Allo stesso tempo, e nella medesima direzione, non faremo mancare il nostro apporto al gruppo consiliare del Pd e all’intera amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi. Tutti insieme abbiamo la responsabilità di risollevare Brindisi e farla uscire dalla fase di stallo in cui è relegata".

"Il Pd del Circolo di Brindisi, sostenendo fortemente Riccardo Rossi anche nella sua candidatura a presidente della Provincia, ha inteso riproporre con forza a livello provinciale, la proposta politica vincente nel capoluogo con la certezza che, in questo modo, sarà più facile, per la città di Brindisi, acquisire l’autorevolezza persa in questi anni. Insieme perseguiremo gli obiettivi di sviluppo che siano in armonia con il rispetto dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente, della salute e dei temi sociali. Nelle prossime settimane si svolgeranno incontri con le parti sociali e organizzazioni datoriali per condividere un percorso comune per lo sviluppo della città, scevro da appartenenze e vincoli e con il solo fine di migliorare il territorio".