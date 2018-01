"Potere al popolo": presentati i candidati alla Camera e al Senato

BRINDISI - Si è svolta oggi, presso presso la Casa della Sinistra in via Porta Lecce, 134, la presentazione dei candidati della lista “Potere al Popolo” in vista delle elezioni politiche in programma il 4 marzo.

“Abbiamo deciso di portare all’interno della Camera e del Senato – si legge in una nota della forza politica - la voce e le istanze della maggior parte della popolazione, di tutti coloro che hanno subito le decisioni politiche degli ultimi anni, ma che si sono adoperati praticamente per far fronte alla crisi e all’impoverimento dilagante.”

Potere al popola preannuncia una campagna elettorale che non sarà fatta da promesse, “ma dalla solidarietà, dal mutualismo, dalla lotta. Le assemblee dei giorni scorsi hanno scelto uomini e donne che possano rappresentare adeguatamente il nostro territorio, personalità ben conosciute e riconosciute per la loro attività sociale e politica, nel rispetto della parità di genere che va ben oltre il 40% imposto dalla legge elettorale (In tutta la Puglia il 50%)”.

I candidati

Nel Collegio uninominale della Camera di Brindisi: Angelo Brandi, di Brindisi, diplomato al liceo artistico, già presidente della consulta studentesca nazionale e fondatore del Bams, lavora come cameriere e responsabile di sala. Fondatore e collaboratore di molteplici progetti sociali e politici, è attualmente operatore del percorso per l’integrazione negli Sprar di Carovigno e San Pietro Vernotico e collaboratore del progetto Sonoeco per la deplastificazione del Salento e la conversione in materie biodegradabili.

Nel collegio plurinominale della Camera la candidata sarà Eva (detta Patty) Dell’Anna, 39 anni, punto di riferimento, con la sua attività imprenditoriale realizzata dopo anni di gavetta, della comunità Lgbtqi non solo brindisina, fondatrice di un collettivo e presente nelle lotte territoriali ambientaliste e in favore dei diritti.

Biagio Grassi, 53 anni, di Fasano, sarà il candidato del collegio uninominale del Senato, operaio. Da sempre militante nelle lotte politiche e sociali. Non vive di politica ma per la politica in difesa dei diritti e della dignità umana. Momentaneamente pensionato dal futuro incerto.

Nel Collegio plurinominale del Senato il candidato sarà Ivano Valente, 40 anni, laureato in scienze politiche, commesso presso un supermercato e da 25 anni impegnato nelle lotte studentesche prima e sociali, politiche e sindacali dopo. Uno dei candidati più giovani al Senato della Repubblica.