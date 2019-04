Comunali: chiusa la partita delle liste, si entra nel vivo

Ostuni: liste per Tanzarella e un sondaggio, conferenza stampa

Il candidato sindaco della città di Ostuni, Domenico Tanzarella, terrà una conferenza stampa oggi, sabato 27 aprile, alle ore 16.30, nel comitato elettorale di via Berlinguer (angolo via Verona). Saranno presentate le liste dei candidati a sostegno della sua candidatura e saranno resi noti i risultati di un sondaggio svolto tra i cittadini-elettori di Ostuni.

Mesagne: “Insintonia”, depositate 9 liste. Matarrelli soddisfatto

Nove liste, 144 candidati, oltre il 45% dei quali donne, un'età media molto bassa e la rappresentanza di tutte le professioni, i mestieri e fasce culturali: l'avventura della coalizione "Insintonia" è iniziata ufficialmente venerdì 26 aprile con la presentazione delle liste alla segreteria del Comune. "Sono molto soddisfatto - dichiara il candidato sindaco Toni Matarrelli - non solo per il numero di candidati che hanno aderito al nostro progetto, ma soprattutto per la loro qualità, le competenze che hanno già dimostrato di possedere e il loro amore per la città. Non è un caso che sono tutti mesagnesi". La coalizione si è impegnata in queste settimane per offrire agli elettori una vasta scelta di aspiranti consiglieri comunali: "C'è una qualificata e numericamente rilevante presenza di donne", spiega Matarrelli, "perché tra loro verranno individuate quelle che ricopriranno ruoli importanti nella prossima giunta comunale".

Villa Castelli: "Diventerà bellissima” presenta i candidati

Domenica 29 aprile, alle ore 19:30, in Corso Vittorio Emanuele a Villa Castelli, si terrà la presentazione dei candidati al Consiglio comunale della lista “Diventerà bellissima”, a sostegno di Giovanni Barletta sindaco, per le elezioni amministrative del 26 maggio. Madrina e moderatrice della serata: la conduttrice radiofonica e Tv Manila Nazzaro, Miss Italia ’99. Protagonisti della serata saranno i candidati al Consiglio comunale della lista “Diventerà Bellissima”: “Senza di loro – dice Barletta – senza il loro entusiasmo, le loro idee, la loro determinazione oggi Villa Castelli non avrebbe l’alternativa che ha sempre atteso per il cambiamento”. “Nei prossimi giorni – prosegue Barletta – continueremo a incontrare i nostri cittadini così come stiamo già facendo da tempo per discutere insieme, senza barriere e recinti, di ciò di cui Villa Castelli ha bisogno per rinascere. Di cosa c’è da fare: e ci come farlo. Vogliamo, anzi dobbiamo essere concreti e corretti, sinceri e determinati”.