Si presentano i candidati delle quattro liste di sinistra a sostegno di Riccardo Rossi

BRINDISI - Manifestazione in piazza della Vittoria a Brindisi dove i candidati delle quattro liste a sostegno di Riccardo Rossi sono state presentate ai cittadini. I candidati sono stati chiamati uno per uno sul palco, per il primo contatto con i simpatizzanti e i potenziali elettori. La coalizione di sinistra vede in campo Brindisi Bene Comune, il Pd, Liberi e Uguali e la lista dei giovani "Ora Tocca a Noi". Rossi nella videointervista ribadisce che il suo obiettivo e delle forze che lo sostengono è quello di restituire Brindisi a tutti i cittadini, sottraendola alle speculazioni, al clientelismo, alla paralisi, al malaffare e alla minaccia della criminalità. Solo cinque sui 128 candidati sono già stati consiglieri comunali, i restanti vegono dai movimenti della società civile, dal mondo del lavoro e della scuola, e tanti sono i giovani e le donne.