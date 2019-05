Europee e amministrative: presentazione candidati a Brindisi e Mesagne

Elezioni europee: La sinistra presenta le sue candidate

Lunedì prossimo, presso la Casa del popolo di Brindisi situata in via Porta Lecce verranno presentate due candidate al parlamento europeo della lista “la Sinistra”. Si tratta della consigliera comunale brindisina Livia Dell’Anna e della parlamentare europea uscente Eleonora Florenza. La conferenza stampa inizierà alle ore 18. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Mesagne: la presentazione dei candidati di Matarrelli

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, presso la sede elettorale di via Federico II di Svevia a Mesagne, la coalizione Insintonia presenterà i candidati di tre delle nove liste che sostengono il candidato sindaco Toni Matarrelli: La mia città, Mesagne Civica e Lista Vizzino. La cittadinanza è invitata.

Brindisi, bilancio comunale: la soddisfazione di Otan

“Ora tocca a noi” esprime soddisfazione per l'approvazione in Consiglio Comunale del primo bilancio di previsione dell’amministrazione Rossi. "È nota a tutti la complessa eredità tramandata dalle precedenti gestioni per cui crediamo che questo momento rappresenti un punto di partenza per la programmazione delle principali azioni e indirizzi politici che caratterizzeranno il mandato di questa amministrazione".

"Nel corso del dibattito, il capogruppo Giulio Gazzaneo ha chiesto ed ottenuto l'impegno del Sindaco a prendere parte come Comune di Brindisi nella convenzione che a breve sarà stipulata tra Stp ed Università di Bari per ridurre i costi del servizio di trasporto per gli studenti universitari frequentanti la sede di Brindisi".

"Una richiesta giunta dopo aver seguito con attenzione tale tematica, stringendo una stretta e proficua collaborazione con i ragazzi e le ragazze di 'Sud - Studenti Universitari delle Distaccate', associazione degli studenti universitari del polo urbano di Brindisi”.

